Analisi Auditel della serata di martedì 3 marzo 2020

Di Hit mercoledì 4 marzo 2020

L'andamento degli ascolti della serata di ieri

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share, con la curva arancione del Tg5 che scorre sulla linea del 20% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca il 7%.

L'access time vede la curva blu di Rai1 al comando fra il 20 ed il 27% di share con Soliti ignoti, mentre segue la curva di Canale 5 con Striscia la notizia di qualche punto sotto. Abbiamo poi la curva di Otto e mezzo che guadagna la terza piazza arrivando all'8%.

Prime time con la curva di Rai1 nettamente al comando con Don Matteo, curva questa che scorre fra il 20 ed il 25% di share, per poi chiudere in seconda serata al 29%. Segue dapprima la curva azzurra di Italia1 con Le Iene al 10%, poi però in calo superata dalla curva di Pechino express che arriva al 9% e con la curva delle 50 sfumature di nero di Canale 5 poco sotto.

Seconda serata con la fine di Pechino express al 15%, poi sono le curve di Rai1 con Porta a porta e di Italia 1 con le Iene a primeggiare sopra la soglia del 15% di share.

Elaborazioni su dati AUDITEL™