Il Cacciatore 2, la terza puntata (e la fiction torna al mercoledì)

Di Paolo Sutera mercoledì 4 marzo 2020

Le anticipazioni della terza puntata del 4 marzo 2020 de Il Cacciatore 2, la fiction di Raiuno tratta dal libro di Alfonso Sabella che racconta la caccia a Giovanni Brusca da parte di un Pm

C'è poco da fare: la seconda stagione de Il Cacciatore sta vivendo una vita difficile, almeno per quanto riguarda la sua messa in onda. Se qualche giorno fa vi rendevamo conto della decisione di Raidue di spostare la fiction al venerdì sera, nelle ore scorse è arrivato il dietrofront. La terza puntata (ed a quanto pare anche la quarta ed ultima) de Il Cacciatore 2, quindi va in onda questa sera, mercoledì 4 marzo 2020, alle 21:20. Ne va da sé che la terza stagione di The Good Doctor, invece, torna al venerdì sera.

Con un post su Facebook Raidue annuncia la decisione, parlando di "opportunità di palinsesto" (effettivamente, la serata del venerdì è già abbastanza piena per affollarla anche con una fiction nostrana in prima tv) e chiedendo scusa per il disagio. Però il pasticcio, ormai, è fatto.

Il Cacciatore 2, la terza puntata

Questa sera, quindi, vanno in onda altri due episodi della serie tv con Francesco Montanari. Nel primo, "Non me ne sono mai andato", la caccia a Brusca (Edoardo Pesce) inizia a portare i primi risultati, come l'arresto di Salvatore Cucuzza, cassiere ed amministratore dell'impero del narcotraffico gestito dal boss.

Nel suo covo viene trovata un'agendina, piena di informazioni da decifrare, e che portano gli investigatori ad avere nuove utilissime informazioni. Brusca, però, non sta a guardare, e mette in atto una serie di mosse per cercare di far ricadere le colpe delle sue azioni su Provenzano (Marcello Mazzarella) ed Aglieri (Gaetano Bruno): per riuscirsi, ha bisogno dell'aiuto di Enzo (Alessio Praticò), che inizia quindi a plagiare, fino ad allontanarlo da Maria (Veronica Lucchesi).

E' Mazza (Francesco Foti) a trovare il tassello mancante per individuare Brusca: una scoperta che gli dà una carica tale da ripensare alla sua decisione di dimettersi e che, soprattutto, lo spinge a dire a Saverio (Montanari) e Giada (Miriam Dalmazio) di affrontare una volta per tutte i loro sentimenti.

Nel secondo episodio, "Diciannove e cinquanta", la caccia è alle battute finali, ma Brusca ed Enzo hanno architettato una serie di false piste che, anche in caso di arresto, dovrebbero garantire loro la libertà. Proprio Enzo, intanto, si trova davanti ad un bivio imposto dal fratello: dire la verità a Maria ed invitarla alla latitanza, o lasciarla andare. Anche Saverio deve decidere cosa fare con Giada: raccogliere i pezzi della loro relazione o gettarsi anima e corpo nel lavoro, una situazione complicata dalla presenza di Francesca (Francesca Inaudi), che sembra essere più in sintonia con il protagonista.

Per trovare la villetta dove si nasconde Brusca serve una idea geniale: al momento del blitz, tutto sembra andare per il meglio, ma Saverio, Carlo ed il resto del team non sanno che il boss deve ancora calare il suo asso nella manica, che potrebbe stravolgere tutto.

Il Cacciatore 2, streaming

E' possibile vedere Il Cacciatore 2 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.

Il Cacciatore 2, social network

Si può commentare Il Cacciatore 2 sulla pagina ufficiale di Facebook e su Twitter, usando l'hashtag #IlCacciatore2.