Amici 19, i ballerini Nicolai e Javier non si presentano alla lezione di danza: punizioni in vista?

Di Marco Salaris martedì 3 marzo 2020

I ballerini infrangono l'ordine di presentarsi con puntualità alla lezione di danza e vengono convocati per una comunicazione in merito.

Non è la prima volta che da queste pagine sottolineiamo gli atteggiamenti spesso discutibili degli allievi della scuola di Amici. Si pensava che con l'avvento del serale la disciplina scolastica e l'approccio professionale al contesto potesse essere una qualità già bella che affermata, ma si sa che non tutte le ciambelle escono con il buco e allora eccoci a raccontare l'ennesima marachella (eufemismo) di due concorrenti ora al serale, si tratta di Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas.

Nel daily trasmesso oggi su Canale 5 vengono mostrate le immagini dei due ballerini dormienti nella casetta dove tutti gli allievi convivono in questo periodo. Nicolai sonnecchia in camera da letto, Javier più comodamente nel divano del salotto. Un riposo che viene interrotto da una telefonata alle 8 del mattino, è la redazione che avverte i due di una lezione di danza alle 9, un alert che implicitamente vuole invitare a stare sull'attenti quindi a trovarsi negli studi del talent show con una puntualità svizzera.

I ballerini invece scelgono di prendersi i classici '5 minuti' (che non saranno mai 5 ma diverranno molti di più). Le 9 sono arrivate ma della loro presenza non c'è traccia, la redazione così richiama i due al telefono della casetta mentre i collaboratori e i professionisti iniziano la lezione senza di loro. Gli squilli si fanno sempre più prepotenti, Nicolai e Javier non muovono un dito.

A questo punto vengono persino svegliati da una persona della produzione che è costretta ad entrare nella casetta per poter smuovere la situazione: "E' ora di andare a classico" ma è passata già mezz'ora da quanto la lezione è cominciata. Ciò non scalfisce i bisogni primari di Nicolai: fare la colazione, nessuna fretta e nemmeno una parola.

L'atteggiamento non passa inosservato (ci mancherebbe pure che non lo fosse), la produzione prende così delle misure per entrambi e vengono convocati per una comunicazione che sarà svelata nel prossimo daily in onda domani pomeriggio.