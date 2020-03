Chi sono gli ospiti della decima puntata di CR4 - La repubblica delle donne oltre Michelle Hunziker (Anteprima Blogo)

Di Marco Salaris martedì 3 marzo 2020

Le anticipazioni dell'appuntamento in onda mercoledì 4 marzo 2020 su Rete 4.

Puntata numero 10 della seconda edizione di CR4 - La repubblica delle donne, sarà la seconda di seguito senza il pubblico femminile in studio dopo le direttive messe in atto da Mediaset in seguito all'emergenza Coronavirus che per precauzione ha preso misure per più trasmissioni del biscione in onda dagli studi di Cologno Monzese a Milano.

Piero Chiambretti insieme al cast fisso nutrito delle ministre Lory del Santo, Iva Zanicchi, Francesca Barra, Maria Vittoria Longhitano e l'ex concorrente del GF 2019 Ambra Lombardo come sempre accoglieranno in studio ospiti dello showbiz che TvBlog vi svela in anteprima.

E' stato svelato dagli account social di Retequattro la prima ospite presente in trasmissione, si tratta di Michelle Hunziker. Seguiranno l'ultima concorrente squalificata dal Grande Fratello VIP 4 Clizia Incorvaia, il ritorno di Vittorio Sgarbi dopo lo stop alle ospitate negli studi Mediaset avvenuto in seguito alla lite con Barbara d'Urso a Live lo scorso 23 febbraio. Il cantante Antonio Maggio insieme a Gessica Notaro, saliti anche sul palco dell'Ariston di Sanremo per portare La faccia e il cuore il brano scritto contro la violenza sulle donne.

Confermate anche le presenze fisse di Katia Follesa, Rosalia Porcaro, Vittorio Feltri con la sua rubrica e l'immancabile Cristiano Malgioglio? Ci sarà!

L'appuntamento è per mercoledì 4 marzo 2020 alle 21:25 su Retequattro.