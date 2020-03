Analisi Auditel della serata di lunedì 2 marzo 2020

Di Hit martedì 3 marzo 2020

L'andamento degli ascolti della serata di ieri

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share, con la curva arancione del Tg5 che scorre sulla linea del 20% di share in crescita sul finale di edizione. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca il 9%.

L'access time vede la curva blu di Rai1 al comando fra il 20 ed il 26% di share con Soliti ignoti, mentre segue la curva di Canale 5 con Striscia la notizia di poco sotto. Abbiamo poi la curva di Otto e mezzo che guadagna la terza piazza arrivando al 9%.

Prime time con la curva di Rai1 con il finale dell'Amica geniale 2 che scorre oltre il 25% in prime time e fino al 36% sul finale di puntata. La curva di Canale 5 si difende con il Grande fratello vip 4scorrendo fra il 15 ed il 20% in prima serata, per poi toccare il 30% in seconda.

Fra le altre curve, pur distanziate di molto dalle ammiraglie, affiorano quelle di Italia1 e di Rete 4 poco sopra la soglia del 5% di share. In seconda serata la curva blu di Frontiere cala fin sotto il 10%.

Elaborazioni su dati AUDITEL™