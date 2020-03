Grande Fratello Vip 2020, Diaco: "Raramente ho visto un programma così volgare". Costanzo: "Chiudetelo"

Di Massimo Galanto martedì 3 marzo 2020

E il reality di Canale 5 viene surclassato in termini di ascolti dal finale di L'amica geniale 2

"Raramente ho visto un programma così volgare; lo trovo volgarissimo. Ho visto qualche frame in queste settimane: la mediocrità, la bassezza, il linguaggio, il cinismo che abitano in quel programma mi fanno ribrezzo". Così, commentando gli oltre 80 mila tweet con hashtag #GfVip, Pierluigi Diaco, stamattina a Non Stop News su Rtl 102.5, si è scagliato contro il reality condotto da Alfonso Signorini.

La netta presa di posizione pubblica del conduttore di Io e te rispetto al programma di Canale 5, arriva a breve distanza temporale da quella di Maurizio Costanzo. Soltanto pochi giorni fa, infattti, l'anchorman sulle pagine del settimanale Nuovo aveva proposto la chiusura del reality, già in precedenza criticato a più riprese:

Chiudete il Gf Vip. Non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. E diventa teatro per comportamenti che rischiano di dare un pessimo esempio. Chiudiamo il programma, così risolviamo il problema una volta per tutte.

Intanto, la puntata di ieri - la 15esima (ne sono in programma altre 8) - è stata surclassata, in termini di ascolti, dal gran finale di L'amica geniale 2. I due episodi della fiction di Rai1 sono stati visti da, rispettivamente, 7.110.000 telespettatori (share 25.82%) e 6.757.000 (31.05%), mentre il reality di Signorini, chiuso a notte inoltrata, non è andato oltre i 3.650.000 telespettatori e la share del 18.94%. Talvolta i gusti di critica e pubblico coincidono?