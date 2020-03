Grande Fratello VIP 4, anticipazioni puntata del 2 marzo 2020

Di Marco Salaris lunedì 2 marzo 2020

Cosa succederà nel quindicesimo appuntamento con il reality show di Canale 5.

Grande Fratello Vip 4 è il reality show in onda su Canale 5, ogni lunedì in prima serata, condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo e Wanda Nara nel ruolo di opinionisti. E' giunto alla quindicesima puntata.

Ampio spazio verrà dato agli scontri avvenuti in settimana, in primis quello tra Antonella Elia e Valeria Marini protagoniste di un accesissimo lite degenerata poi con uno spintone della Elia infastidita dalle continue provocazioni della showgirl dei baci stellari.

Alfonso Signorini nelle scorse ore è tornato a collegarsi con i vip per gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus, avvisando loro inoltre che il programma andrà avanti fino al 27 aprile prossimo. Fabio Testi ha comunque manifestato una certa preoccupazione per suo figlio (lavora a Shangai, a poca distanza dall'epicentro del focolaio), da lui riceverà un video per rassicurarlo sulle sue condizioni.

Inoltre scopriremo chi sarà eliminato tra i 4 concorrenti in nomination: Asia Valente, Fabio Testi, Sara Soldati e Teresanna Pugliese.



