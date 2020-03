L'Amica Geniale 3 si farà

Di Paolo Sutera lunedì 2 marzo 2020

E' già confermato che L'Amica Geniale avrà una terza stagione, in cui rivedremo (anche se per pochi episodi) le giovani protagoniste Margherita Mazzucco e Gaia Girace e che sarà tratto dal terzo libro della saga scritta da Elena Ferrante

Alla domanda che tutti si faranno questa sera al termine dell'ultima puntata de L'Amica Geniale 2 c'è già la risposta che tutti si vogliono sentir dire: sì, L'Amica Geniale avrà una terza stagione. Non è un colpo di scena o una sorpresa, dal momento che il piano dei produttori è sempre stato quello di portare in tv tutti e quattro i libri di Elena Ferrante (editi da E/O). Il terzo capitolo della saga avrà come sottotitolo "Storia di chi fugge e di chi resta".

Un progetto a cui dà man forte il successo della serie che dopo il debutto nell'autunno del 2018 ha trovato conferma anche negli episodi ora in onda: dopo i 6,8 milioni del debutto, la fiction di Raiuno è restata sopra i 6 milioni di telespettatori anche nelle due settimane successive, dimostrandosi così una forte tenuta da parte del pubblico. I meriti sono tanti: a partire dalle due giovani e bravissime interpreti, Margherita Mazzucco (Elena) e Gaia Girace (Lila) ed il resto del cast, fino alla sceneggiatura, che rispetta fedelmente le pagine del libro, passando per scenografia, location, costumi ed, ovviamente, la regia di Saverio Costanzo, che in questa stagione è stato affiancato, in due episodi, da Alice Rohrwacher.

E' proprio Costanzo che, intervistato da Silvia Fumarola su La Repubblica, prova a spiegare il successo della fiction:

"Più esploriamo il mondo di Ferrante, più ci sorprende. La mia opinione è che sia uno specchio, ritroviamo noi stessi. Non è il realismo che fa diventare vivi i personaggi, ma quanto riusciamo a metterci la nostra vita dentro".

D'altra parte, la storia stessa è il racconto di un'intera vita: nei quattro libro seguiamo Elena e Lila crescere, da bambine fino a ragazzine e poi donne. Una crescita che stiamo seguendo anche in televisione, osservando le due giovani (hanno 16 e 17 anni) protagoniste alle prese con personaggi che hanno superato la loro età. Anche per questo motivo, quindi, la Mazzucco e la Girace saranno Elena e Lila ancora per pochi altri episodi: l'interprete di Lila ha rivelato a Fanpage che comparirà in altri tre episodi.

Supponendo che anche la terza stagione de L'Amica Geniale sarà composta da otto episodi, questo vuol dire che vedremo lei e, presumibilmente, anche la Mazzucco per meno della metà della prossima stagione, cosa che dovrebbe riguardare anche il resto del cast. Al loro posto, subentreranno delle attrici più grandi, che però non sono ancora state scelte.

"In tv ho imparato che non si parla del seguito finché non si chiude un capitolo", dice Costanzo. "Non ho in mente le attrici adulte, a dovrò cominciare a pensarci". Con il set già pronto, le riprese de L'Amica Geniale 3 dovrebbero iniziare in primavera: rivedremo Lenù e Lila, quindi, molto presto.