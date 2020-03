Guida Streaming 2-8 marzo: Years and Years su StarzPlay, Amazing Stories su Apple

Di Riccardo Cristilli lunedì 2 marzo 2020

Cosa vedere in streaming dal 2 al 8 marzo? Le novità della settimana

Non servono il tenente Colombo o Jessica Fletcher (entrambi disponibili su Amazon Prime Video) per scoprire le novità in arrivo in streaming questa settimana, basta dare un'occhiata alla Guida con i titoli dal 3 all'8 marzo. Una settimana in cui salutiamo L'Amica Geniale (ultimi 2 appuntamenti lunedì) e ZeroZeroZero (venerdì su Now Tv) quest'ultima in modo definitivo visto che è pensata come una serie chiusa al massimo potenzialmente antologica. In ogni caso entrambe resteranno on demand in formato cofanetto su RaiPlay e Now Tv.

Ma la settimana dal 2 all'8 marzo va segnata sul calendario anche per due interessanti arrivi. Giovedì 5 StarzPlay porta ai propri abbonati la miglior produzione seriale dello scorso anno, Years & Years un racconto profondo e sconvolgente del mondo contemporaneo proiettandolo nelle derive future, in una direzione verso cui purtroppo stiamo andando e che potrebbe avere conseguenze gravissime, tutto realizzato con la maestria britannica. Venerdì 6 invece su Apple Tv+ arriva Amazing Stories, antologia prodotta da Steven Spielberg riedizione di quella anni '80, 5 nuove storie straordinarie. Per Infinity Premiere fino al 5 è disponibile Shazam mentre dal 6 per sette giorni arriva Le Regine del Crimine.





Novià in Streaming il 2 e 3 marzo



2- Commando - film - Infinity



2 - Inferno - film - Infinity



2 - Attacco al Potere 3 Now Tv

Film con Gerald Butler che inaugura la collezione Butler su Now Tv

3 - Dogman - film - Netflix

3 - Un giorno per Caso - Infinity



3 - Crawl - Film - Amazon



Novità in streaming 4 - 5 marzo



4 - Midsommar il villaggio dei dannati - film - Now Tv

5 - Il Collezionista - film - Infinity



5 - Motherless Brooklyn - I segreti di una città - film solo in 4K Infinity

5 - Vigings - 6 prima parte - Netflix

5 - Years and Years - miniserie - StarzPlay

5 - Castelvania 3 Netflix



5 - Il Piccolo Grande Bheem: La festa dei colori 1 Netflix



Novità in streaming 6 marzo



Outlander 5 Now Tv (on demand settimanale)

ZeroZeroZero Now Tv il finale



Caronte 1 Amazon

The Protector 3 Netflix



Paradise Police seconda parte Netflix



Shut In Netflix



Sabrina, Gangster Squad Infinity



Spencer Confidential (Film originale)



Amazing Stories serie tv antologica Apple Tv+

Guilty (Film originale) Netflix



Il Silenzio della Città Bianca (Film originale) Netflix



Jonas (Film originale) Netflix



Novità in Streaming 7 - 8 marzo



7 - Shinging, Madagascair 2 - Via dall'isola Infinity



8 - Beverly Hills Cop II, Studio Legale



8 - Sitara: Let Girls Dream



8 - Mom 7 Infinity



N.B.: questa guida non è esaustiva del panorama presente in streaming, vi invitiamo sempre a consultare i cataloghi dei rispettivi operatori; il live streaming della tv è ormai diffuso tra tutti i canali su RaiPlay, MediasetPlay, DPlay, Paramountnetwork.it, gli show hanno sempre una sezione dedicata per rivedere le puntate on demand e trovare delle clip dei diversi momenti, gli episodi delle serie tv sono disponibili per 7 giorni su RaiPlay, per 28 giorni su Infinity/NowTv per le nuove serie di Premium e Sky; un catalogo di serie tv e film è presente su RaiPlay e MediasetPlay gratuitamente; Infinity, Amazon Prime, Netflix, TIMVision, NowTv, AppleTv+, StarzPlay sono piattaforme che prevedono un abbonamento.