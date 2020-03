Che Tempo Che Fa, Fazio inaugura marzo con Maria De Filippi e Luca Zingaretti

Di Giorgia Iovane domenica 1 marzo 2020

Che Tempo Che Fa fa il punto settimanale sul Coronavirus con Burioni e ospita, nello studio ancora vuoto, due colonne della tv italiana.

L'Emergenza Coronavirus in Lombardia lascia Che Tempo Che Fa ancora senza pubblico in studio, ma Fabio Fazio combatte la solitudine con una gran quantità di ospiti. Stasera, domenica 1 marzo 2020, infatti, sono attesi due colonne dell'Auditel italiana, per Rai e per Mediaset: da una parte il Commissario Montalbano Luca Zingaretti - a pochi giorni dalla messa in onda dei nuovi episodi -, dall'altra Maria De Filippi, reduce dalla prima puntata del serale di Amici 19.



Che Tempo che Fa, gli ospiti di domenica 1 marzo 2020

Non manca l'appuntamento con il virologo Roberto Burioni per un aggiornamento sulla diffusione del Coronavirus in Italia, ormai rubrica fissa di ogni trasmissione tv, per la quale Fazio arruola anche Piero Angela, Angelo Borrelli, Piero Angela, Antonio Di Bella, Carlo Cottarelli e l’antropologo Marino Niola.

Luca Zingaretti, su Rai 1 il 9 e il 16 marzo con due nuovi episodi de Il Commissario Montalbano, e per Maria De Filippi, a due anni quasi dalla sua ultima apparizione a #CTCF e Grande attesa però per, su Rai 1 il 9 e il 16 marzo con due nuovi episodi de Il Commissario Montalbano, e per Maria De Filippi, a due anni quasi dalla sua ultima apparizione a #CTCF e a 5 dalla sua prima volta

Tra gli ospiti di certo più interessanti della serata di sicuro c'è, oltre a Piero Angela, anche Carlo Lucarelli, nelle librerie dal 3 marzo col nuovo romanzo “L’inverno più nero”. In mancanza di film da lanciare, visto lo slittamento delle uscite causa virus, ci si sposta su tv e libri. Per la parte musicale Leo Gassmann, vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2020 con il brano “Vai bene così”.

Che Tempo che Fa - Il tavolo, gli ospiti

Al Tavolo una crew tutta sostanzialmente brillante con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz (protagonisti anche del segmento in preserale, Che Tempo Che Farà) e Leo Gassmann.



Che Tempo Che Fa 2019, il format

Il programma, in onda ogni domenica su Rai 2, Rai 2 HD (DTT, 502) e RaiPlay alle 19.40 e poi dalle 21.00, è realizzato da Rai2 in collaborazione con l’OFFicina e va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani. Che Tempo che Fa è scritto da Gianluca Brullo, Fabio Fazio, Walter Fontana, Arnaldo Greco, Veronica Oliva e Piero Guerrera, con la consulenza di Stefano Faure, Giacomo Freri, Giacomo Papi e Antonietta Zaccaro. La scenografia è di Marco Calzavara. L'hashtag ufficiale è #CTCF.