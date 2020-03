Emanuele Salemi ed il suo "Come saprei" di Giorgia alla Corrida fatto di talento e di passione (Video)

Di Hit domenica 1 marzo 2020

Evviva il talento animato dalla passione vera

Quando la passione supera tutto e abbinata al talento crea un incantesimo che accarezza le orecchie del pubblico e rende ancora più dolce il successo di un concorrente della Corrida. Nella puntata di venerdì 28 febbraio 2020 in diretta su Rai1 Carlo Conti introduce Emanuele Salemi, un giovane ragazzo palermitano che si vede esaudire il sogno di cantare davanti a milioni di telespettatori (durante la sua esibizione erano 3,5) e lo fa intonando il pezzo che Eros Ramazzotti scrisse per Giorgia e che vinse Sanremo 1995 .

Il brano è "Come saprei" che vediamo nel video in apertura di questo post. Un momento di televisione autentico in un programma che scava nella piccola grande Italia spesso nascosta, un'Italia semplice che si vuole divertire. Un'Italia fatta di persone genuine, spesso candide, che non vivono della febbre dell'ultimo commento figo sui social, ma che fanno della loro passione il motore della loro voglia di divertirsi e segnare con la matita rossa che posseggono qualcosa su quel foglio a quadretti che la vita gli ha messo davanti.

Per Emanuele quindi un premio, oltre che per l'indubbio talento che ha fatto nascere una naturale standing ovation del pubblico presente in teatro, sopratutto per quella autentica passione che magari in anni di gioventù gli ha provocato commenti cattivi da parte di coetanei alla ricerca dell'ultimo commento figo.

Immagini tratte da "Rai play" e di proprietà di Rai radiotelevisione italiana