Analisi Auditel della serata di sabato 29 febbraio 2020

Di Hit domenica 1 marzo 2020

L'andamento degli ascolti della serata di ieri

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share, con la curva arancione del Tg5 che scorre sulla linea del 20% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca l'8%.

L'access time vede la curva blu di Rai1 al comando fra il 20 ed il 25% di share con Soliti ignoti, mentre segue la curva di Canale 5 con Striscia la notizia di qualche punto sotto. Abbiamo poi la curva di Rai3 con il varietà Le parole della settimana che affiora, seppur di poco sulle altre, guadagnandosi in sostanza il terzo posto poco sopra la soglia del 5% di share.

Prime time con la curva di Canale 5 al comando con il varietà C'è posta per te, curva che si porta oltre la soglia del 25% di share, segue la curva blu di Rai1 con lo spettacolo musicale Una storia da cantare, curva questa che rimane sostanzialmente stabile per tutta la durata della trasmissione di poco sopra la soglia del 15% di share.

Mix di curve poi che si posizionano tutte dal 6% in giù, mentre poi in seconda serata la curva di C'è posta per te si alza fin verso il 40% di share e con la curva di Rai1 che va a fare compagnia alle altre curve -terminato il programma musicale- di poco sopra la soglia del 5% di share.

Elaborazioni su dati AUDITEL™