La Vita Promessa 2, anticipazioni seconda puntata

La Vita Promessa 2, anticipazioni seconda puntata di domenica 1 marzo 2020.

Le anticipazioni della seconda puntata de Le Vita Promessa - Parte II, in onda questa sera - domenica 1 marzo - in prima serata su Rai 1. Dopo l'esordio della scorsa settimana, e la replica 'a sorpresa' nella seconda serata di sabato sera, La Vita Promessa torna sull'ammiraglia Rai con la seconda parte del suo secondo ciclo. E vediamo cosa aspetta Carmela dopo la morte di Mr. Ferri.

Quando ormai Carmela (Luisa Ranieri) stava per coronare il suo sogno, quello di sposare finalmente l'uomo che ha amato segretamente per anni, Mr. Ferri (Thomas Trabacchi) muore d'infarto. Con la seconda puntata entra in scena un nuovo possibile amore nella persona di Bruno Morelli (Stefano Dionisi), il padre della piccola Sara che Mr. Ferri aveva conosciuto, con i suoi genitori, negli anni trascorsi a Berlino. Il sig Morelli, ebreo e perseguitato in patria, è riuscito a far imbarcare prima la figlia, accolta da Ferri e Carmela, poi è riuscito a fuggire, però perdendo la moglie, colpita dalle guardie di frontiera e trascinata dalle correnti di un fiume (che ritorni?, ndr). La bambina così riesce ad abbracciare il papà, anche lui accolto da Carmela, che intanto sta ancora cercando Rocco.

Ma a essere in pericolo è anche Antonio (Giuseppe Spata): dopo essersi ritrovato faccia a faccia con Vincenzo Spanò (Francesco Arca) ora Antonio viene incaricato da Lucky Luciano di far parte di un commando che deve uccidere Cesare Vitale (Arturo Muselli). Un modo per dimostrare che Antonio non fa il doppio gioco, ma lui in realtà lo sta facendo e infatti Vitale si salva, ma finge di essere morto per muoversi nell'ombra.

In casa di Maria (Francesca Di Maggio), Turi continua a mostrare ostilità nei confronti di Alfio (Primo Reggiani) e si lega sempre di più ad Antonio. Alfredo (Vittorio Magazzù), che lavora al banco dei pegni della sorella, inventa una sorta di piccolo 'prestito sulla fiducia' per aiutare i piccoli artigianie l'iniziativa attira l'attenzione del sindaco di New York, Fiorello La Guardia. Convocato dallo staff del sindaco, conosce Rita Di Leo (Eleonora Giovanardi) e viene convinto a candidarsi: una grande occasione di rimettersi in pista. Ma è anche un'occasione per Lucky Luciano, pronto a promettere voti ad Alfredo per mezzo del fratello Antonio e mettere così un'ipoteca sulla nuova amministrazione. Ed è difficile resistere.

Intanto il clima a New York non è sereno: la speculazione edilizia porta la gente a manifestare per le strade e Carmela viene coinvolta in uno scontro con la Polizia, difesa e poi curata da Bruno, che comincia a nutrire un sentimento per lei.





La Vita Promessa - Parte II, come seguirlo in diretta e in live streaming

La miniserie è una coproduzione Rai Fiction – Picomedia, prodotta da Roberto Sessa con Max Gusberti, per la regia di Ricky Tognazzi, con la sceneggiatura di Franco Bernini, Simona Izzo, Franco Marotta e Laura Toscano. Va in onda per tre domeniche alle 21.25 su Rai 1 e Rai 1 HD (DTT, 501), oltre ad essere trasmessa in streaming su RaiPlay, dove è poi disponibile on demand.