Live Non è la d'Urso: anticipazioni puntata 1 marzo 2020

Di Marco Salaris domenica 1 marzo 2020

Live non è la d'Urso, il programma Videonews, condotto da Barbara d'Urso, andrà in onda, stasera, 1 marzo 2020, in prima serata su Canale 5.

Una parte della puntata sarà dedicata all'emergenza Coronavirus, in collegamento dalla Cina, Heather Parisi e la sua famiglia racconteranno come stanno vivendo quest'ultimo periodo. Dopo la squalifica dal Grande Fratello VIP in seguito alle gravità dette nei confronti di Andrea Denver, l'ex compagna di Francesco Sarcina Clizia Incorvaia affronterà le cinque sfere.

Avverrà il faccia a faccia diretto tra Fiore Argento e l'attuale fidanzato di Antonella Elia, Pietro delle Piane.

A distanza di solo una settimana, Vittorio Sgarbi tornerà in studio dopo l’accesa lite avuta con Barbara d'Urso. Ci sarà anche l'ex Ken Umano Rodrigo Alves ora diventato Barbie.



Live - Non è la D'Urso 2020: dove vederlo in diretta tv e live streaming

La nuova puntata di Live - Non è la D'Urso andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.



Live - Non è la D'Urso 2019 - 20, second screen

Live - Non è la D'Urso è presente sul web con una sezione a parte presente sul sito di Mediaset Play. Su Facebook, invece, il programma è presente sulla pagina ufficiale. Su Twitter, l'account ufficiale del programma è @LiveNoneladUrso mentre l’hashtag ufficiale con il quale è possibile commentare il programma è #noneladurso. Live - Non è la D'Urso è presente anche su Instagram con il profilo ufficiale.