Una Storia da Cantare 2020, Celentano protagonista della terza puntata

Di Giorgia Iovane sabato 29 febbraio 2020

Una Storia da Cantare 2020, la terza puntata è un omaggio ad Adriano Celentano.

Dopo Mina, Celentano: il Molleggiato protagonista della terza puntata di Una Storia da Cantare, in onda questa sera, sabato 29 febbraio, alle 21.25 come sempre su Rai1. Una serata piena di ospiti per cantare i suoi successi storici: Gigi D’Alessio, Teo Teocoli, Elio, Noemi, Marisa Laurito, Paolo Belli, Fausto Leali, Raphael Gualazzi, Rocco Papaleo, Federico Zampaglione, Enzo Avitabile e Tony Esposito, Raimondo Todaro, Eugenio in Via Di Gioia, Eugenio Campagna e La Sierra si esibiscono su alcuni capisaldi dell'opera di Celentano. E Adriano ha scelto di partecipare realizzando con video ad hoc, che, attraverso immagini esclusive e di repertorio, racconta il momento più importante della sua storia televisiva: il Fantastico 8 del 1987.

Spazi di esibizione anche per i conduttori: Bianca Guaccero si esibisce da ballerina con Raimondo Todaro, mentre Ruggeri canterà in duetto con diversi ospiti.



Una storia da cantare 2020, come seguirlo in diretta tv e in live streaming

Una storia da cantare è un programma scritto da Ernesto Assante, Gino Castaldo, Matteo Catalano, Alberto Di Risio, Angela Fortunato, Duccio Forzano, Pietro Galeotti ed Enrico Ruggeri, con la regia di Duccio Forzano. Il programma va in onda in diretta dall'Auditorium del Centro di Produzione Rai di Napoli da sabato 15 febbraio a sabato 7 marzo. L'inizio è fissato alle 21.25 e va in onda su Rai 1 e Rai 1 HD (DTT, 501) oltre a essere diffuso in live streaming su RaiPlay, dove poi sarà disponibile on demand.



