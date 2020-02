Coronavirus, Tv Talk: i "tele-analisti" intervengono da casa, in studio la redazione

Di Ivan Buratti sabato 29 febbraio 2020

Anche il talk di Rai 3 risente delle misure adottate per limitare il contagio e lascia a casa gli analisti, costretti a intervenire tramite videomessaggio

Tv Talk, il talk show sulla televisione del sabato pomeriggio di Rai 3 a porte chiuse. Come tutti i programmi televisivi in onda da Milano, anche la trasmissione condotta da Massimo Bernardini si è dovuta adeguare ai provvedimenti delle autorità regionali, volti a frenare la diffusione del nuovo Coronavirus. Niente pubblico in studio: un episodio inedito nella storia del programma, nato nel 2001.

A differenza degli altri talk show toccati dalle restrizioni politico-sanitarie volute dalla regione Lombardia, la puntata di Tv Talk di sabato 29 febbraio 2020 ha dovuto inevitabilmente subire un cambiamento profondo nelle dinamiche della gestione degli spazi. Di fatti, il pubblico che partecipa alla trasmissione non si limita ad applaudire o a scaldare l'atmosfera della sala, ma interviene attivamente nel dibattito, con domande agli ospiti ed osservazioni sulla settimana televisiva appena trascorsa. È il pubblico degli "analisti", provenienti da tutta Italia, costretti a rimanere a casa per l'emergenza e a fornire il loro contributo attraverso dei videomessaggi.





Il #Coronaviriusitalia per alcuni sta modificando il modo di lavorare, sta cambiando piccole abitudini... Non sempre (e non solo) in peggio. Succede anche a noi. Oggi vi presenteremo la redazione di #tvtalk. Ore 15 @RaiTre pic.twitter.com/UQaeW4Ncjb

— Tv Talk (@TvTalk_Rai) February 29, 2020

Coordinati da Nicholas Vitaliano, i "tele-analisti" (doppiamente "tele") hanno preso parte al talk a distanza, lasciando liberi gli spalti dello studio di Corso Sempione. Liberi, ma non vuoti, perché il loro posto è stato prontamente occupato dai redattori che realizzano i filmati e le inchieste che animano la discussione in studio, che oggi ha interessato anche il modo con cui la televisione ha affrontato l'emergenza Coronavirus e reso centrale nella dieta degli spettatori la figura del virologo.

Tra gli altri temi indagati, il rapporto tra la fiction L'amica geniale di Saverio Costanzo e il modello letterario di Elena Ferrante, l'intrattenimento di Piero Chiambretti con il suo CR4 - La Repubblica delle donne e di Bruno Barbieri a MasterChef. In collegamento da Roma, infine, Sveva Sagramola, per parlare del successo di Geo, programma di Rai 3 che sta fornendo informazioni e aggiornamenti quotidiani sul contagio da Coronavirus con medici e scienziati.