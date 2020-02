Serale Amici 19 pareggia con La Corrida, Mediaset esulta, Selvaggia Lucarelli: "Sardine svuotano ascolti"

Di Massimo Galanto sabato 29 febbraio 2020

Conti e De Filippi rispettano l'ostentato fair play, la Lucarelli (giurata di Ballando) tira in ballo le Sardine

Serata particolarmente affollata quella di ieri sera, dal punto di vista televisivo. L'Auditel ha sentenziato che La Corrida ha battuto di misura la prima puntata del serale di Amici 19. Infatti, in sovrapposizione lo storico programma di Rai1 condotto da Carlo Conti ha totalizzato il 18,7% di share, mentre il talent show di Maria De Filippi si è fermato al 18,6%. Una vittoria che, come è evidente a tutti, sa molto di pareggio.

Con oltre 4,2milioni di spettatori, #LaCorrida si conferma il programma più visto della prima serata (share 18,7%).#AscoltiTv, @RaiUno pic.twitter.com/3SJfEw748L — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) February 29, 2020

I diretti interessati hanno scelto - tramite i rispettivi uffici stampa - di commentare i dati all'insegna di un apprezzabile fair play, già ostentato da De Filippi e Conti negli scorsi giorni. Mediaset ha esultato sottolineando che Amici è "il miglior talent della televisione italiana" e rilanciando il dato che riguarda la share tra i giovani.

Il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri ha fatto sapere che Amici è "il fiore all'occhiello del prime time della rete ammiraglia", che in realtà - aggiungiamo noi - è affaticato più che mai (con la tv pubblica praticamente sempre avanti in quella fascia, salvo poche eccezioni, per esempio il sabato sera).

#Amici19 si conferma il miglior talent della televisione italiana: 31% di share tra i giovani 👏👏👏

Giancarlo Scheri: "#amici centra l'obbiettivo editoriale di #Canale5 con tutta la famiglia riunita davanti alla tv". @AmiciUfficiale #MariaDeFilippi pic.twitter.com/4eNEYCTh0v — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) February 29, 2020

Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando con le stelle, 'contro' cui si ritroverà il serale di Amici (che tra due puntate si sposterà al sabato) da fine marzo, ha scritto un tweet a caldo col quale sembra attribuire il dato di ascolto non esaltante di Amici alla partecipazione in studio delle Sardine.