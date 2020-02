Amici 19, le Sardine Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli: "Facciamo attenzione, c'è chi usa la paura per ottenere consensi"

Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli del Movimento delle Sardine hanno aperto la prima puntata del serale di Amici 19.

Visibilmente emozionati, dalla voce tremante, i tre leader del Movimento hanno incentrato il loro intervento sul tema della paura, dando un'accezione positiva a questo sentimento.

Jasmine Cristallo è stata la prima a parlare e con la frase "C'è chi usa la paura per ottenere consensi" ha colto nel segno:

Non avrei mai pensato di prendere parte ad un programma come questo. Ho tanta paura, è un sentimento che abita in tutti noi. E' un sentimento che ci salva la vita. Se il pericolo è reale, possiamo fuggire ma se il pericolo è indotto o immaginato, fa scaturire dei sentimenti che sono pericolosi come l'intolleranza, l'astio o la violenza. Dobbiamo fare attenzione: c'è chi usa la paura per ottenere consensi. La bellezza può salvare il mondo.

Lorenzo Donnoli ha invitato i ragazzi presenti ad avere il coraggio di essere se stessi:

Bisogna avere coraggio di essere se stessi. Io ho avuto paura, ho pensato ad una cazzata, che fosse meglio morire... Invece, essere se stessi è una figata. In un mondo in cui una ragazzina come Greta viene sbeffeggiata, in un'Italia dove io potrei tornare a casa e trovarmi bottigliate addosso, in un mondo dove un bambino viene ritrovato in mare con la sua pagella cucita in tasca, noi non possiamo rimanere immobili. Cambiare se stessi è gratis. La conoscenza e l'amore possono salvarci.