C'è posta per te diretta settima puntata 29 febbraio 2020: anticipazioni

C'è posta per te, diretta settima puntata 29 febbraio 2020 su Canale 5 con Maria De Filippi. Tra gli ospiti Belen Rodriguez e Stefano De Martino

C'è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda, stasera, 29 febbraio 2020, in prima serata, su Canale 5, è giunto al settimo appuntamento della nuova stagione.

Come sempre, obiettivo primario del people show è quello di dare una speranza alle innumerevoli persone che si rivolgono quotidianamente alla redazione, spinte dal desiderio di risolvere situazioni familiari complicate, ricucire rapporti deteriorati, dichiarare i propri sentimenti a persone care, ritrovare un amore perduto ma mai dimenticato.



C'è posta per te 2020, settima puntata, ospiti

Gli ospiti della settima puntata di 'C'è posta per te 2020' sono Pio D'Antini e Amedeo Grieco che mandano la posta a Belen Rdoriguez e Stefano De Martino. Gonzalo Higuain sarà la gradita sorpresa di una toccante vicenda familiare.



C'è posta per te 2020: dove vederlo in diretta tv e live streaming

C'è posta per te va in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle ore 21:20.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play.

La puntata intera e altri contenuti riguardanti il programma sono disponibili sul sito Witty Tv.



