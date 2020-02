La Porta Segreta: il nuovo programma con Giovanni Muciaccia, su Rai 2, dal 29 febbraio

Di Fabio Morasca venerdì 28 febbraio 2020

Il nuovo programma condotto da Giovanni Muciaccia.

Giovanni Muciaccia tornerà in onda su Rai 2 con un nuovo programma, itinerante, di divulgazione culturale, dal titolo La Porta Segreta. Il primo appuntamento con il nuovo programma del sabato pomeriggio di Rai 2 sarà per domani, 29 febbraio 2020, a partire dalle ore 17:10.

In questo nuovo format, l'ex conduttore storico di Art Attack, negli ultimi anni in onda sulle reti Rai con i programmi 5 Cose da Sapere e Sereno Variabile, accompagnerà i telespettatori a scoprire i luoghi più curiosi e misteriosi delle nostre città, attraverso delle "porte" che gli consentiranno di viaggiare nel tempo e nello spazio, seguendo quello che sarà il tema della puntata.

Per raccontare le ricchezze del nostro territorio, riguardanti arte, architettura e storia, Muciaccia verrà affiancato da esperti d'arte, scrittori, attori e non solo. L'obiettivo è quello di offrire al pubblico un nuovo tipo di racconto, "originale e accattivante", stando al comunicato ufficiale.

I temi delle puntate spazieranno nei generi: si passerà dalle mummie ai fantasmi, dal cibo alla passione, dalle vie dell’acqua alla figura di Maria di Nazareth.

I "protagonisti" della prima puntata saranno, appunto, i fantasmi, misteriose entità soprannaturali a cui l'uomo ha sempre creduto, in ogni cultura. Il viaggio di Giovanni Muciaccia lo porterà in varie città italiane, in luoghi evocativi e simbolici come il Palazzo Barberini di Roma, dove verrà evocato il fantasma di Beatrice Cenci. Attraverso un teschio conservato tra i reperti del Museo di Anatomia di Napoli, invece, verrà raccontata la storia di Giuditta, l'impiccata della Vicaria. A Milano, invece, si parlerà della leggenda della dama velata del Parco Sempione.

E non mancheranno, ovviamente, i Ghostbusters, i "Cacciatori di Fantasmi" per la precisione, già visti in tanti altri programmi televisivi che affrontano il tema del paranormale.

Ci sarà anche il punto di vista della Chiesa con la partecipazione di Don Davide Banzato mentre un altro ospite sarà lo scrittore Maurizio De Giovanni, creatore del personaggio del Commissario Ricciardi.

La Porta Segreta è un programma di Carlotta Ercolino, Davide Fiorani, Lillo Iacolino e Giovanna Serpico, con la regia di Andrea Menghini e Manola Romizi.