Analisi Auditel: La Tv del mattino di giovedì 27 febbraio 2020

Di Hit venerdì 28 febbraio 2020

L'andamento degli ascolti del mattino di ieri

La nostra analisi parte come sempre dalle ore 7 con la curva della Prima pagina del Tg5 al comando sulla soglia del 20% di share, seguita dal Tg1 delle 7 e dalla prima parte di Unomattina subito sopra la soglia del 15% di share, toccata dalla curva verde di Buongiorno Italia e Buongiorno Regione su Rai3 che si ferma sulla linea del 15% di share.

La curva di Rai1 va nettamente al comando con l'edizione delle 8 del Tg1 fin verso il 25% di share, mentre la curva arancione del Tg5 si ferma sulla linea del 20% di share. In seguito primeggia la curva blu di Unomattina, dapprima al 20% per poi cedere qualcosa nel corso della trasmissione.

In seguito vediamo la curva di Storie italiane al comando al 19%, poi in calo con la partenza di Forum che però non conquista il comando, condividendo la prima posizione sempre con la curva di Storie italiane. La curva blu di Rai1 con La prova del cuoco cala poi fin sotto la soglia del 15% di share e con la curva di Forum che seppur calando conquista il primato, anche se toccata poi dalla curva di Studio aperto.

La sfida dei Tg delle ore 13 è vinta dalla curva del Tg5 che scorre sopra la soglia del 20% di share, seguita dalla curva del Tg2 che si ferma al 16% di share, poi è la curva del Tg1 delle 13:30 che va al comando toccando il 22% di share.