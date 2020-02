Verissimo, Barbara d'Urso e Federica Panicucci ospiti insieme

Di Massimo Galanto venerdì 28 febbraio 2020

L'emergenza coronavirus in Italia 'aiuta la 'pace' tra le due conduttrici Mediaset, per anni in rotta

Barbara d'Urso e Federica Panicucci nello stesso studio televisivo, insieme. Succederà nella puntata di domani di Verissimo, in onda come sempre alle ore 16 su Canale 5 con la conduzione di Silvia Toffanin.

L'occasione è l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus in Italia. Come annunciato da Mediaset poco fa, infatti, a Verissimo ci saranno alcuni tra i volti femminili del Biscione che ogni giorno entrano con i loro programmi d’informazione e con i Tg nelle case dei telespettatori affrontando l’argomento. In particolare, in studio saranno presenti Barbara d’Urso, Federica Panicucci, Cesara Buonamici e Alessandra Viero.

La presenza in contemporanea a Verissimo di Panicucci e d'Urso fa notizia perché i rapporti tra le due per anni non sono stati particolarmente amichevoli (eufemismo), anche se di recente qualche segnale di disgelo c'era stato.

Per la cronaca, a Verissimo si parlerà anche del Grande Fratello Vip con Clizia Incorvaia, squalificata dal reality per aver pronunciato frasi offensive, e con l’ultimo eliminato Pago, insieme alla compagna Serena Enardu. E poi ancora, tra gli altri ospiti del talk show del sabato pomeriggio di Canale 5 ci saranno l'attore Beppe Fiorello, Iva Zanicchi e i cantanti Elodie e Junior Cally.