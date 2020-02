Lo Show dei record condotto da Ilary Blasi con Claudio Amendola?

Di Massimo Galanto venerdì 28 febbraio 2020

Visto lo slittamento dell'Isola dei famosi, a lady Totti potrebbe essere affidata la conduzione del programma sui Guinness dei primati

Continuano i valzer di conduzioni a Mediaset. Dopo slittamento (a gennaio 2021?) dell'Isola dei famosi, tra le produzioni di prime time in partenza dovrebbe esserci Lo Show dei record, al via su Canale 5 dall'8 maggio (salvo non improbabili variazioni di palinsesto). Secondo il settimanale Oggi alla conduzione dovrebbe esserci l'inedita coppia formata da Ilary Blasi e Claudio Amendola.

Per la conduttrice si tratterebbe del ritorno in video dopo il flop di Eurogames. Secondo il sito Dagospia, la moglie di Francesco Totti non avrebbe preso bene la decisione di Mediaset di rimandare L'isola dei famosi e sarebbe in cerca di nuovo collocamento.

Lo Show dei record è stato condotto, negli anni, sulle reti Mediaset da Barbara D'Urso (2006-2009), Paola Perego (2010), Gerry Scotti (2011, 2015) e Teo Mammucari (2012), mentre quando è andato in onda su Tv8, con il titolo La notte dei record, ha visto alla sua guida Enrico Papi (2018).