Fratelli di Crozza, diretta

Di Marcello Filograsso venerdì 28 febbraio 2020

Il comico genovese torna su Nove con il suo one man show, ma senza pubblico a causa dell'ordinanza regionale sul coronavirus.

21.48 Segue rvm con imitazione dell'imprenditore emiliano Alberto Forchielli, profondo conoscitore del mercato cinese: "Nei centri massaggi i clienti si fanno le pugnette e fanno cantare La Madama Butterfly alla moglie per ricreare l'atmosfera".

21.45 Prima imitazione della serata. Luca Cordero di Montezemolo ha comprato 500 mascherine di Fendi: "Sa" - dice a Zalone - "Ho un labrador, ho preso beni di prima necessità, 12 casse di Don Perignon. Pensavo di trovare i concessionari pieni, ho trovato gli scaffali vuoti dei cerchi in lega".

21.43 Ironia sulla Milano deserta: "Una piazza così spopolata non la vedi nemmeno ai comizi di Carlo Calenda".

21.40 Crozza: "Potremmo dominare il Belgio con un pullman di lombardi scatarrati!".

21.37 Crozza improvvisa una imitazione di Benigni: "Funziona? Non funziona? Non lo so, non c'è un c... di nessuno!". Poi parla della lite tra virologi Gismondo - Burioni: "Credo che Burioni lavori da Fazio, sta sempre lì".

21.35 Il comico: "E' la prima volta che ho pubblico di 500 seggiolini. Prima il più grande problema era lo scazzo tra Morgan e Bugo. Ora non sappiamo nemmeno se sono vivi".

21.31 Crozza inizia il suo show in maniera inedita, seduto sulle scale del teatro deserto di via Mestre come Maria de Filippi. "Stasera faccio sia da comico che da pubblico, farò un esperimento di onanismo teatrale. La mia ansia è dare un senso a questa puntata". Poi parte centone su Un senso di Vasco Rossi: "Voglio trovare un senso a 'sta puntata, anche se 'sta puntata un senso non ce l'ha ... voglio comprare un tubetto di amuchina però il mio farmacista dice che non ce l'ha".

Mostra il resto del contenuto...

Sta per iniziare la prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza: seguila in diretta su TvBlog!





Fratelli di Crozza, anticipazioni puntata 28 febbraio 2020

Tutto è pronto per la nuova stagione di Fratelli di Crozza, il one man show di Maurizio Crozza - e ormai della sua spalla Andrea Zalone - in onda stasera alle 21.25 su Nove. TvBlog seguirà naturalmente la prima puntata in liveblogging.

Questo ritorno sarà una puntata particolare in quanto la serata di stasera andrà in onda per la prima volta senza pubblico, a causa dell'ordinanza emessa dal Ministero della Salute e dalla Regione Lombardia riguardante il coronavirus.

Tra i personaggi imitati da Crozza ci saranno Tiziano Ferro, il fotografo Oliviero Toscani, il nuovo leader del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, il magistrato Piercamillo Davigo e tanti altri.





Fratelli di Crozza: dove vederlo

va in onda alle 21.25 su Nove e in livestreaming su Dplay. Sullo stesso portale è disponibile la puntata una volta terminata la messa in onda.





Fratelli di crozza: Second Screen

Fratelli di Crozza dispone dei seguenti canali social: