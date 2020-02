Fratelli di Crozza, diretta dalle 21.25 su TvBlog

Di Marcello Filograsso venerdì 28 febbraio 2020

Il comico genovese torna su Nove con il suo one man show, ma senza pubblico a causa dell'ordinanza regionale sul coronavirus.

Tutto è pronto per la nuova stagione di Fratelli di Crozza, il one man show di Maurizio Crozza - e ormai della sua spalla Andrea Zalone - in onda stasera alle 21.25 su Nove. TvBlog seguirà naturalmente la prima puntata in liveblogging.

Questo ritorno sarà una puntata particolare in quanto la serata di stasera andrà in onda per la prima volta senza pubblico, a causa dell'ordinanza emessa dal Ministero della Salute e dalla Regione Lombardia riguardante il coronavirus.

Tra i personaggi imitati da Crozza ci saranno Tiziano Ferro, il fotografo Oliviero Toscani, il nuovo leader del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, il magistrato Piercamillo Davigo e tanti altri.





Fratelli di Crozza: dove vederlo

va in onda alle 21.25 su Nove e in livestreaming su Dplay. Sullo stesso portale è disponibile la puntata una volta terminata la messa in onda.





Fratelli di crozza: Second Screen

Fratelli di Crozza dispone dei seguenti canali social: