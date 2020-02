Grey's Anatomy arriva l'episodio per dire addio ad Alex Karev, ecco quando andrà in onda

Di Riccardo Cristilli venerdì 28 febbraio 2020

Nell'episodio del 5 marzo (il 6 aprile in Italia) scopriremo il destino del personaggio interpretato da Justin Chambers

Il momento è arrivato. Attraverso un video promozionale di 30 secondi trasmesso durante l'episodio di giovedì 27 febbraio su ABC (un crossover con Station 19, ndr.) Grey's Anatomy ha svelato che nell'episodio della prossima settimana, giovedì 5 marzo sapremo il destino del personaggio Alex Karev, interpretato da Justin Chambers. Il video che trovate in apertura è un omaggio al personaggio di Alex, un insieme di immagini, di scene della sua esperienza all'interno della serie senza alcun dettaglio su quello che sarà il suo futuro.

E nessun dettaglio è stato rivelato. In Italia vedremo l'episodio lunedì 6 aprile su FoxLife dove dalla scorsa settimana è ripartita la sedicesima stagione. L'episodio sarà proprio il sedicesimo della sedicesima stagione e si intitolerà Leave a Light On (come il titolo della canzone di Tom Walker).

Un episodio sicuramente molto atteso "Dopo 16 stagioni il prossimo giovedì diremo addio al dottor Alex Karev. Scopri come finisce la sua storia" recita il video promozionale che chiama così a raccolta tutti i fan della serie. Delusi sia dall'improvviso addio dell'attore che dall'assenza di spiegazioni.

Lo scorso gennaio Justin Chambers attraverso un comunicato mandato a deadline aveva spiegato di aver lasciato Grey's Anatomy una decisione immediata e senza possibilità di appello che ha sconvolto i fan di tutto il mondo che se da un lato sono abituati a veder andar via i propri beniamini da Grey's Anatomy, basti pensare ai vari Izzie, George, Callie, fino, ovviamente a Christina e al dottor Shepard, hanno sempre però avuto il tempo per prepararsi all'addio e soprattutto hanno avuto un episodio memorabile per dire addio. Nel caso di Alex Karev l'ultima volta che l'abbiamo visto è stato nell'episodio del 14 novembre negli USA e 16 dicembre in Italia. Poi solo qualche messaggio inviato ai colleghi e

Attenzione Spoiler un addio motivato solo con il fatto che sarebbe andato a prendersi cura della madre. Fino alle scorse settimane in cui Jo ha rivelato ad Amelia di non avere più sue notizie perchè aveva smesso di rispondere a messaggi e telefonate.

I fan hanno bisogno di una chiusura e dopo le rassicurazioni di Krista Vernoff che sarebbe arrivata, ecco anche la data e l'episodio preciso: il 5 marzo (il 6 aprile in Italia) con l'episodio 16x16 sapremo il destino di Alex Karev. Sembra improbabile però che rivedremo l'attore in scene inedite, probabilmente saranno gli altri protagonisti a raccontarci il suo destino magari con scene di ricordo come nel promo.

Siamo pronti per dire addio ad Alex Karev?