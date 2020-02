Domenica in e gli ospiti della venticinquesima puntata (Anteprima Blogo)

Di Hit giovedì 27 febbraio 2020

Anticipazioni sulla puntata di domenica 1 marzo del varietà diretto e condotto da Mara Venier

Non solamente la festa a Vincenzo Mollica (con tanto di filmato di Adriano Celentano) nella prossima puntata di Domenica in, che andrà in onda, come consueto, domenica 1 marzo 2020 a partire dalle ore 14 sulle frequenza della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Siamo in grado di anticiparvi gli altri ospiti che calcheranno le tavole dello studio Frizzi a Roma e che faranno parte del ricco menu che Mara Venier e la sua squadra stanno preparando per il loro affezionato pubblico. Partiamo dalla musica e dal Festival di Sanremo che la farà ancora da padrone nella prossima emissione dello spettacolo inventato da Corrado.

Direttamente dal palco del teatro Ariston di Sanremo saranno ospiti di Mara i cantanti Marco Masini, Michele Zarrillo ed il gruppo delle Vibrazioni. Tutti loro canteranno il pezzo sanremese e saranno intervistati da Mara Venier. Si cambia poi registro e rimanendo sempre nel campo dello spettacolo, più precisamente nel bellissimo mondo del teatro, saranno ospiti di Mara gli attori Giuditta Saltarini con il figlio Cesare Rascel per parlare anche e sopratutto di Renato Rascel.

Ospite poi di Mara il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora per parlare del mondo dello sport, con un occhio anche ai recenti accadimenti che stanno riguardando l'emergenza "Corona virus" e sui riflessi che i provvedimenti governativi di questi giorni stanno avendo sullo svolgimento delle gare sportive.

Appuntamento dunque per tutto questo a domenica 1 marzo a partire dalle ore 14 per la diretta da Roma della puntata numero 25 di Domenica in, sempre ovviamente con Mara Venier e sempre ovviamente sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.