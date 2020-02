Europa League, sorteggio ottavi di finale in diretta su Sky

Di Massimo Galanto venerdì 28 febbraio 2020

La programmazione televisiva del sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, a cui prendono parte Inter e Roma

I sedicesimi di finale di Europa League sono già alle spalle. Oggi, venerdì 28 febbraio 2020, a Nyon, in Svizzera si terrà il sorteggio degli ottavi di finale. Tra le squadre che partecipano alla competizione europea per club più importante dopo la Champions League, ci sono anche le italiane Inter e Roma. La prima ieri sera ha battuto i bulgari del Ludogorets, mentre la seconda ha ottenuto la qualificazione anche solo con un pareggio esterno contro il Gent.

Per scoprire gli accoppiamenti delle squadre basterà collegarsi su Sky a partire dalle ore 13. Il sorteggio, infatti, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 24; in studio, Mario Giunta, Riccardo Trevisani e Andrea Marinozzi; inviato nella città elvetica Alessandro Alciato. L'evento sarà visibile, ovviamente, anche in live streaming su SkyGo.