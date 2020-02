ZeroZeroZero gli episodi 5 e 6: Emma e Chirs nel deserto dovranno fare i conti con i jihadisti (video)

Di Riccardo Cristilli venerdì 28 febbraio 2020

Le anticipazioni del quinto e sesto episodio di ZeroZeroZero venerdì 28 febbraio su Sky Atlantic e Now Tv: la traversata del deserto di Emma e Chris è carica di pericoli, mentre i narcos preparano il loro esercito privato.

Quasi non sembra eppure siamo già a un passo dal finale di ZeroZeroZero. Venerdì 28 febbraio su Sky Atlantic e Sky Cinema, in streaming su Now Tv e in mobilità su Sky Go oltre che on demand (anche in 4K con Sky Q via satellite), arriveranno infatti quinta e sesta puntata della serie tv Sky prodotta da Sky Studios con Cattleya, Canal+ e Amazon. Il viaggio del carico di cocaina si fa sempre più complicato e gli effetti sulle diverse parti coinvolte si fanno sempre più sentire, come si vede nella clip in anteprima in apertura in cui vediamo come si forma l'esercito privato dei narcos.

La Calabria, il deserto africano e il Messico dei narcos sono gli scenari di questi due nuovi episodi come sempre divisi in tre filoni narrativi. Nel corso degli episodi la struttura è andata sempre più evolvendosi, mentre nei primi due episodi abbiamo visto i tre mondi alternarsi gli episodi successivi hanno una struttura più univoca. Così dopo un'introduzione legata a una delle tre parti il resto della puntata si concentra principalmente su uno degli altri due mondi, lasciandone così fuori a rotazione uno dei tre.

ZeroZeroZero quinto e sesto episodio

Il quinto episodio ci riporta in Calabria. La leadership di don Minu (Adriano Chiaramida) è sempre più a rischio e l'attesa diventata snervante per questo carico che non arriva alimenta le tensioni interne. Intanto Chris (Dane DeHaan) ed Emma (Andrea Riseborough) sono in viaggio nel deserto per tentare di raggiungere il Marocco e far arrivare il carico di cocaina a Gioia Tauro, ma la traversata sarà piena di rischi e pericoli e porterà i due fratelli a doversi confrontare con i terroristi jihadisti.

Il sesto episodio si concentra sulla formazione dell'esercito privato dei narcos. Dopo aver abbandonato l'esercito ed esser passati definitivamente nelle mani dei narcos Manuel (Harold Torres) e i suoi uomini devono strutturare un esercito di narcos e imporre il controllo del territorio a tutti i costi. I conflitti di fede e il rapporto con la compagna del suo ex commilitone sacrificato sull'altare della salvezza, complicano però la situazione e un esercito di inesperti e orgogliosi rischia di far crollare quanto finora costruito.





ZeroZeroZero in streaming

Le puntate di ZeroZeroZero di venerdì 28 febbraio sono già disponibili per i clienti Sky Extra da più di tre anni. La serie è in onda il venerdì sera su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, le puntate sono disponibili On Demand, in mobilità anche in Unione Europea con Sky Go. ZeroZeroZero è in streaming su Now Tv.

Foto di Stefania Rosini e Sonia Hadit