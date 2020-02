Grande Fratello Vip 2020, rissa Valeria Marini-Antonella Elia (VIDEO)

Di Massimo Galanto giovedì 27 febbraio 2020

Le immagini della rissa tra Valeria Marini e Antonella Elia nella Casa del Gf Vip 2020

quasi rissa tra Antonella Elia e Valeria Marini al Grande Fratello Vip. La Elia ha lavorato con i grandi della tv (Vianello, Mike Bongiorno, Corrado). Da anni ormai si fa ricordare solo per le risse e i litigi nei reality. Che parabola triste. #GFvip pic.twitter.com/RoFUiq45Fs — Francesco Canino (@fraversion) February 27, 2020

"La smetti? Hai rotto i c0glioni! Sparisci, hai rotto i c0glioni", "Mi ha messo le mani addosso! Grande Fratello, hai visto che mi ha messo le mani addosso?!". È culminata così una discussione nata all'interno della Casa del Grande Fratello Vip tra Valeria Marini e Antonella Elia.

Nelle immagini che stanno già facendo il giro dei social, si vede la Elia spintonare la Marini, dopo un acceso diverbio iniziato per futili motivi (pare che la Elia abbia accusato la Marini e Fernanda Lessa di trattarla come un'indemoniata). Già nelle scorse ore, in realtà, le due showgirl avevano pesantemente litigato scambiandosi parole pesanti e contendendosi l’amicizia con l'egittologo Aristide Malnati.

Valeria Marini è entrata nella Casa da concorrente ufficiale (prima aveva preso parte al programma come guest) soltanto lunedì scorso. La mossa (non particolarmente imprevedibile) degli autori, alla luce di quanto accaduto oggi, si può ritenere già ampiamente azzeccata.