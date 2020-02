44 Gatti: la seconda stagione su Rai Yoyo, dal 2 marzo

Di Fabio Morasca giovedì 27 febbraio 2020

La seconda stagione della serie animata prodotta da Rainbow.

A partire dal prossimo 2 marzo, su Rai Yoyo, tutti i giorni alle ore 19:10, andrà in onda la seconda stagione di 44 Gatti, la serie animata, di produzione italiana, ideata da Iginio Straffi nel 2018 e ispirata all'omonima canzone che vinse la decima edizione dello Zecchino d'Oro, nel 1968, e che ne fa anche da sigla.

La messa in onda dei nuovi episodi di 44 Gatti arriverà dopo l’anteprima su Rai Play, avvenuta lo scorso 15 febbraio, e dopo l'anticipazione del primo episodio, intitolato Un opera d'arte gattastica!, condiviso sul canale ufficiale YouTube della serie.

La nuova stagione della serie prodotta da Rainbow, in collaborazione con l'Antoniano di Bologna (che ha curato la colonna sonora della serie) e con Rai Ragazzi, sarà composta da 52 episodi. Gli episodi della prima stagione, invece, sono andati in onda a partire dal 12 novembre 2018.

La serie animata racconta le avventure di quattro gattini musicisti, Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, che suonano in una band musicale, i Buffycats. Un altro personaggio protagonista di 44 Gatti è la Nonna Pina che ospita i Buffycats nella sua casa, occupandosi di loro e ricaricandoli, ovviamente, con le sue speciali tagliatelle...

L'antagonista della serie, invece, è Winston, padrone di Boss, gatto prepotente e maleducato, antipatico vicino di casa della Nonna Pina, a cui vorrebbe radere al suolo la casa per impossessarsene.

Nei nuovi episodi, i Buffycats e la Nonna Pina saranno accompagnati da nuovi amici, animali e umani, e affronteranno nuove missioni "a prova di gatto".

44 Gatti è stata esportata anche all'estero, sia su emittenti televisive che sulle piattaforme streaming di tutto il mondo.

Iginio Straffi, durante la conferenza stampa di presentazione dello Zecchino d'Oro 2018, durante la quale fu presentata la serie, rilasciò queste dichiarazioni: "Ci piaceva l'idea di portare un'eccellenza italiana come lo Zecchino d'Oro in giro per il mondo. Questa è sempre stata la missione principale della Rainbow. Con 44 Gatti, ci siamo riusciti. C'è stata un'asta tra i paesi per aggiudicarsi i diritti di questo cartone".