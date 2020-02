Snaps - Oltre lo sport: su Sportitalia i campioni dello sport si raccontano tra pubblico e privato

Di Mr. Odo giovedì 27 febbraio 2020

Snaps - Oltre lo sport: Sportitalia propone un programma d'interviste che racconta, attraverso la testimonianza diretta dei protagonisti, la relazione tra sport e vita.

Snaps - Oltre lo sport: da lunedì 2 marzo su Sportitalia andrà in onda un programma d'interviste senza filtri realizzate da Roly Kornblit a personaggi dello sport.

In ogni puntata il conduttore e l'intervistato, avvolti nella semi-oscurità della stanza delle verità, si confrontano faccia a faccia partendo da alcuni frammenti visivi che l'ospite è invitato a commentare. Ogni immagine corrisponde a uno specifico istante di vita che l'intervistato racconta dal proprio punto di vista e che il conduttore, senza voler dare alcun giudizio, approfondisce puntando a far emergere i sentimenti, i valori e le intime verità di chi ha di fronte.

I protagonisti delle otto puntate che compongono la prima edizione del programma sono la pattinatrice Carolina Kostner, l'ex dirigente sportivo Luciano Moggi, la sorella del calciatore Denis Bergamini, trovato morto nel 1989, Donata Bergamini, il campione di pallavolo Andrea Aiello, il massaggiatore del ciclista Marco Pantani Roberto Pregnolato, l'atleta paralimpica Giusy Versace, l'attaccante di Napoli e Milan Giuseppe Incocciati e l'ex attaccante e team manager del Parma Calcio Alessandro Melli.



Chi è Roly Kornblit

è un conduttore nato a Tel Aviv, naturalizzato italiano, che ha iniziato la propria carriera nel 2011 sulla web tv Face in Tv (i programmi venivano poi proposti in prime time su Odeon TV). Successivamente ha presentato Come mi voglio su Canale Italia insieme a Samantha De Grenet, Salute - Istruzioni perl'uso su ABC, Eursat, La4 Italia e Silver Tv, TG Lazio - Salute e Società e RomaCultura su Gold Tv.,



Snaps - Oltre lo sport in tv

Snaps - Oltre lo sport, ideato da Mario Maellaro e scritto da Gianfranco Scancarello, va in onda tutti i lunedì alle 20.00 su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre).