Mia Martini, fammi sentire bella: il giusto omaggio a una grande artista

Di Marcello Filograsso giovedì 27 febbraio 2020

Su Rai3 è andato in onda un documentario dedicato alla grande artista a 25 anni dalla sua scomparsa

Mia Martini che canta Emozioni, Mia Martini che canta Cu'mme, Mia Martini che canta Almeno tu nell'universo: sarebbero bastati i live della grande artista per definire riuscito Mia Martini, fammi sentire bella, il docufilm realizzato dall'autore e regista Giorgio Verdelli trasmesso stasera su Rai3 a 25 anni dalla sua scomparsa.

Le tantissime interviste a colleghi e familiari, da Caterina Caselli a Vincenzo Mollica passando per le sorelle Loredana Bertè, Olivia e Leda (oltre ai nipoti), fanno da cornice a un racconto guidato abilmente dall'attrice Sonia Bergamasco, che meriterebbe più spazio all'interno del palinsesto televisivo. Rai3 sembra sia il suo habitat naturale.

Il docufilm è costellato di esibizioni di Mia Martini, contiene una sua intervista radiofonica inedita e un brano mai sentito prima di stasera, Fammi sentire bella. Fa un certo effetto vedere Bianca Berlinguer dare la notizia della morte al Tg3 nel 1995, che in realtà non viene approfondita all'interno del documentario.



va in onda alle 21.20 su Rai3 Mia Martini, fammi sentire bella, un documentario dedicato alla grande artista a 25 anni dalla sua scomparsa.

L'attrice Sonia Bergamasco (Segreti di Famiglia, Quo Vado?) farà ripercorrere la carriera di Mia Martini attraverso filmati, numerose testimonianze tra cui le interviste alle sorelle Loredana Bertè e Leda, Dori Ghezzi e Caterina Caselli, oltre a un brano inedito intitolato Fammi sentire bella.

Il docufilm si prefigge di raccontare non solo la Mia Martini delle cronache musicali, ma anche la donna capace di donare “quella risata che arrivava sempre, anche quando era ferita a morte”, con riferimento alle maldicenze sul suo conto, un argomento forse mai chiarito del tutto.



Mia Martini, fammi sentire bella: dove vederlo

va in onda alle 21.20 su Rai3 ma è disponibile anche su Raiplay in livestreaming. Il docufilm si potrà vedere anche in streaming sullo stesso sito anche nei giorni seguenti.





