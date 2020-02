American Horror Story nella decima stagione tornano Sarah Paulson, Evan Peters e arriva Macaulay Culkin

Di Riccardo Cristilli mercoledì 26 febbraio 2020

Macaulay Culkin è la sorpresa di American Horror Story 10, Ryan Murphy annuncia il cast e ritrova Sarah Paulson e Evan Peters

Dopo una stagione un po' sottotono, passata quasi nell'indifferenza generale, forse chissà sottovalutata, Ryan Murphy ha deciso di tornare a fare sul serio per la decima stagione di American Horror Story.

E lo fa partendo dal cast annunciato come al solito attraverso Instagram con un video di una spiaggia in bianco e nero, con le onde che scorrono insieme ai nomi degli attori che prenderanno parte alla serie. In sottofondo la musica di Dead of Night di Orville Peck. E chissà quanti e quali teorie partiranno da ora sul tema della stagione.



























Visualizza questo post su Instagram







































#AHSSeason10

Un post condiviso da Ryan Murphy (@mrrpmurphy) in data: 26 Feb 2020 alle ore 7:50 PST

La sorpresa di questa decima stagione di American Horror Story è l'arrivo nell'universo Murphy di Macaulay Culkin l'ex baby star protagonista di Mamma ho perso l'aereo. L'attore sarà affiancato da due attesi ritorni del mondo Horror Story come Evan Peters e Sarah Paulson. Nel cast ci saranno anche Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Finn Wittockr e Angelica Ross.

La presenza di Sarah Paulson era praticamente certa considerando che allo scorso TCA (Television Critcs Association) la stessa attrice lo aveva svelato su indicazione del creatore della serie.

Come sempre capita per le stagioni di American Horror Story non sappiamo nulla sul tema della stagione anche se possiamo presupporre che dopo il salto nel 1984 avrà un'ambientazione più contemporanea. La serie è stata rinnovata per altre 3 stagioni da FX e arriverà così fino alla tredicesima considerando che nonostante Murphy sia sotto contratto con Netflix, può continuare a lavorare sulle serie in essere realizzate nel precedente accordo con 20th Century Fox.

Eclettico produttore, regista e sceneggiatore il nome di Ryan Murphy è associato a diverse serie tv attualmente in produzione o in onda come 911 e il suo spinoff 911: Lone Star per un canale generalista come Fox; The Poltician, Ratched, Hollywood per Netflix (in arrivo il 1 maggio); le antologie di American Crime e American Horror Story per FX, la serie tv Pose sempre per FX.

Proprio nei giorni scorsi, sempre attraverso Instagram Murphy ha svelato il cast di Halston miniserie Netflix con Ewan McGregor che racconterà la storia del designer di moda famoso negli anni '70. Inoltre