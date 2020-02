Italia's Got Talent 2020: anticipazioni puntata 26 febbraio

Di Ivan Buratti mercoledì 26 febbraio 2020

Che cosa succederà nella puntata di mercoledì 26 febbraio 2020 a Italia's Got Talent?

Mercoledì 26 febbraio 2020, alle ore 21.30 su Tv8, torna l'appuntamento con Italia's Got Talent. Sesta puntata della trasmissione per quest'anno, condotta nuovamente Lodovica Comello (che lascerà spazio ad Enrico Papi per la finale del 6 marzo prossimo per via della maternità, dal Teatro 5 di Cinecittà). Nella penultima puntata della stagione, a giudicare le performance dei talenti protagonisti saranno Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini.

Vi diamo qualche anticipazione sulla puntata di stasera, che tante risate ed emozioni regalerà sicuramente al pubblico davanti al televisore. Tra i primi concorrenti della puntata, un duo musicale composto da un pianista e un batterista, che costruiranno un numero sulle note di Beethoven; una bambina di cinque anni, talento prodigio delle percussioni. A seguire, un corpo di ballo di una compagnia e un ragazzo proveniente dall'Africa, che proporrà un monologo satirico sulle disuguaglianze sociali. L'artista che ha prodotto e cantato Mueve la solita farà alzare il pubblico in sale e i giudici dalle poltrone, mentre un gruppo si esibirà con una versione alternativa di Per un milione dei Boomdabash.

Chi fra i concorrenti di stasera riuscirà a ritagliarsi un posto in finale, che vedrà dodici talenti scontrarsi l'un l'altro? Due Golden Buzzer non sono stati ancora schiacciati (quelli di Joe Bastianich e di Federica Pellegrini): chi se lo meriterà?

La puntata di Italia's Got Talent andrà in onda su Sky Uno, canale 108 di Sky, e su Tv8 a partire dalle ore 21:30. La puntata inizierà un'ora dopo sul canale Sky Uno +1, canale 109 di Sky. Italia's Got Talent andrà in onda anche sui canali Sky del digitale terrestre, canale 311 o 11.

Italia's Got Talent è visibile anche in streaming su Sky Go, Now Tv e sul sito ufficiale di Tv8. La puntata sarà successivamente disponibile su Sky On Demand.



Italia's Got Talent: Second Screen

Italia's Got Talent è presente sul web con un sito ufficiale. Su Facebook, invece, possiamo trovare la pagina ufficiale del talent show. Su Twitter, invece, l’account ufficiale è @IGT_official. L'hashtag con il quale si può commentare il programma è #ITG. Italia's Got Talent ha anche un profilo ufficiale su Instagram.