Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 27 febbraio 2020

Di Giorgia Iovane giovedì 27 febbraio 2020

Guida tv di giovedì 27 febbraio 2020: cosa vedere in tv.

Su Rai 1 nuova puntata di Don Matteo 12. In seconda serata Porta a Porta. Ma veniamo al prime time.



Non commettere adulterio - Per Ines è arrivato il momento di conoscere suo padre. E dopo qualche fallimentare tentativo, sembra che Ines e Sergio possano davvero diventare una famiglia, grazie soprattutto all’aiuto di Anna, sempre più in sintonia con Sergio.

Su Rai 2 il film Avengers: Age of Ultron (USA, 2015) di Joss Whedon con Mark Ruffalo, Stellan Skarsgàrd, Samuel L. Jackson. Alle 23.45 Stracult Live Show. Ma vediamo la prima serata.



Iron Man, Captain America, Thor, l'Incredibile Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco sono chiamati all'azione quando Tony Stark cerca di avviare un programma, rimasto in sospeso, per il mantenimento della pace nel mondo e qualcosa va storto.

Su Rai 3 il docufilm Mia Martini, fammi sentire bella. Alle 23.25 terza puntata di Grazie dei Fiori - Ribelli, dedicata a Gabriella Ferri. Ma veniamo al prime time.





In prima tv il docufilm di Indigostories con la regia di Giorgio Verdelli, a 25 anni dalla scomparsa della grande artista. Interviste esclusive, l'ultimo video di un suo concerto live e un brano inedito, Fammi sentire bella, disponibile dal 28 febbraio. Sarà Sonia Bergamasco a guidare lo spettatore attraverso un racconto a più voci narrato da coloro che con Mimì hanno realmente condiviso la vita e i momenti della sua carriera: dagli esordi all'abbandono delle scene, dal ritorno a Sanremo fino alla sua morte, dai ricordi della famiglia, con le sorelle Loredana, Leda e Olivia, e i nipoti Luca e Manuela, alle testimonianze di colleghi e amici, come Caterina Caselli e Dori Ghezzi.

Su Canale 5 il film 12 anni schiavo (Ita, 2018) di Steve McQueen con Paul Giamatti, Michael Fassbender. Alle 23.55 il doc Jacques Cousteau: mio padre, il capitano. Ma veniamo al prime time.



Stati Uniti. Negli anni che hanno preceduto la guerra civile americana, Solomon Northup è un uomo nero, nato libero nel nord dello stato di New York, che vive a Saratoga Springs. È padre di famiglia, musicista e artigiano. La sua vita più o meno tranquilla si trasforma in un incubo quando viene drogato e gli vengono rubati i documenti. In men che non si dica si ritrova incatenato e venduto a un mercante di schiavi, imbarcato su una nave diretta in Louisiana.

Su Italia 1 in prima serata Le Iene Show.



Nuovo appuntamento con il programma di inchiesta di Italia 1.

Su Rete 4 appuntamento con Dritto e Rovescio.



Paolo Del Debbio racconta a suo modo la politica e l'attualità italiana.

Su La7 nuova puntata di Piazzapulita.



Corrado Formigli commenta e racconta l'Italia politica e sociale della settimana, con un occhio sempre rivolto oltre i confini.

Su Tv8 il match Inter - Ludogorets.



In diretta i sedicesimi di ritorno della UEFA Europa League.

Su Nove appuntamento con Attacco al clan - Caccia ai Casalesi.



Nuovo appuntamento con le docu-inchieste di Nove.

Su Real Time nuova puntata della nuova stagione di Rivelo. Alle 22.10 Vite al limite... e poi. Ma vediamo la prima serata.



Lorella Boccia intervista Valeria Bigella e Sara Croce.

Su Rai 5 musica classica con Antonio Pappano e Janine Jansen in concerto con Santa Cecilia. Alle 22.45 Prima della Prima, dedicata a Il cappello di paglia di Firenze, messo in scena nel maggio 2018 al Teatro San Carlo di Napoli. Alle 23.25 il doc Joni Mitchell - A woman of Heart and Mind. Ma veniamo al prime time.



Dall'Auditorium Parco della Musica di Roma, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, direttore Antonio Pappano, violino Janine Jansen. In programma: Beethoven Re Stefano: Ouvertur; Mendelssohn Concerto per violino; Schumann Sinfonia n. 1 "Primavera".

Su La 5 il film Dirty Dancing (USA, 1987) di Emile Ardolino con Patrick Swayze, Jennifer Grey. Alle 23.24 prima puntata di Chef Save The Food!. Ma veniamo al prime time.