Ballando con le Stelle 2020: Daniele Scardina, fidanzato di Diletta Leotta, sarà un concorrente

Di Fabio Morasca martedì 25 febbraio 2020

Il fidanzato di Diletta Leotta sarà tra i concorrenti della quindicesima edizione di Ballando con le Stelle.

Il pugile Daniele Scardina, noto alle cronache rosa per essere il fidanzato di Diletta Leotta, la conduttrice siciliana, volto femminile principale di DAZN, che, recentemente, è stata una delle tante co-conduttrici che hanno affiancato Amadeus nel corso della 70esima edizione del Festival di Sanremo, parteciperà alla quindicesima edizione di Ballando con le Stelle, il talent show sul ballo di Rai 1, condotto da Milly Carlucci.

La notizia è stata pubblicata dal sito TPI.

Daniele Scardina, 28 anni il prossimo 2 aprile, pugile proveniente da Rozzano, paese in provincia di Milano, è noto anche con il soprannome di King Toretto. La sua carriera di pugile ha avuto inizio all'età di 20 anni; nel 2015, Scardina ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, a Miami, dove vive tuttora, per iniziare ad allenarsi come professionista. Nella sua carriera di pugile, Daniele Scardina ha vinto il Guanto d'Oro, ha partecipato alle World Series of Boxing e alla Talent League e, nel marzo 2019, ha vinto il titolo internazionale della categoria dei Pesi Supermedi della International Boxing Federation.

Con la sua presenza, è facile ipotizzare anche un coinvolgimento di Diletta Leotta nella prossima edizione di Ballando, un po' come è avvenuto con Cristiano Ronaldo a Sanremo.

Ricordiamo che la nuova edizione di Ballando con le Stelle, la quindicesima, tornerà in onda su Rai 1, in prima serata, a partire dal prossimo 28 marzo.

Per quanto riguarda gli altri probabili concorrenti, riassumiamo i nomi circolati negli scorsi mesi: Elisa Isoardi (nome anticipato da TvBlog), Iva Zanicchi, Pierluigi Diago (secondo Dagospia), Gabriel Garko (tra i desideri di Milly Carlucci, secondo Spy), la pallavolista Francesca Piccinini, Francesca Fialdini, Paola Barale e Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli (nomi ipotizzati dal settimanale Oggi), Caterina Balivo (nome ipotizzato dal settimanale Vero) e Arisa.

Barbara Bouchet, invece, ha confermato la propria presenza al settimanale Nuovo Tv.