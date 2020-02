Mediaset omaggia il Bagaglino con uno speciale su La Presidente, l'ultimo spettacolo con Valeria Marini

Di Giulio Pasqui martedì 25 febbraio 2020

Il Bagaglino torna sulle reti Mediaset. Ecco come.

A tre anni dall'ultima volta, il Bagaglino torna sulle reti Mediaset con uno speciale estratto dall'ultimo spettacolo teatrale La Presidente, andato in scena fino a qualche giorno fa al Salone Margherita. La notizia è stata spoilerata da Valeria Marini all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. "Lo spettacolo è finito, ma abbiamo registrato uno speciale per la televisione. Adesso non so quando andrà in onda, comincerò a chiederlo in Confessionale", ha raccontato Valeria in un dialogo con Aristide Malnati. Non c'è ancora una data, né una rete (presumibilmente o Rete 4 o Canale 5). Infatti super Valeria era la protagonista assoluta dello spettacolo con Martufello, Manuela Villa e Mario Zamma.

Pierfrancesco Pingitore, che firma la regia anche di questo spettacolo, aveva parlato così a FQMagazine si un possibile ritorno in televisione:



"La tv di oggi è molto diversa. Da quello che sento, dal tassista al medico, tutti ci chiedono quando torniamo. Non dipende da noi. Bisogna che qualcuno senta il desiderio di riprovarci con uno spettacolo come questo, che è varietà, ma anche satira politica e di costume. Se ci dovesse arrivare qualche proposta, purché rispetti la nostra indipendenza totale e assoluta, potremmo pure valutarla".