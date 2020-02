Il dolce mondo di Renato, Ardovino torna in tv dal 16 marzo su Food Network

Di Giorgia Iovane martedì 25 febbraio 2020

Renato Ardovino, tra i primi cake designer tv italiani, torna sul piccolo schermo con un nuovo programma.

In principio fu Torte in corso con Renato su Real Time: erano gli albori del fenomeno televisivo del 'cake design' spinto in tutto il mondo dal traino mondiale rappresentato da Buddy Valastro, aka Cake Boss (l boss delle torte in Italia) per l'universo Discovery. I programmi di genere si moltiplicarono e arrivò per Ardovino anche uno pseudo talent sempre su Real Time, ovvero My cake design: la battaglia dello zucchero. Poi un periodo di 'buio' televisivo, illuminatosi recentemente con la partecipazione di Renato Ardovino come ospite in primis nell'ultima stagione di Bake Off Italia e poi nella finale dello spin-off Junior: segno che era alle porte un suo ritorno televisivo nel gruppo Discovery.

L'intuizione era giusta. Come fa sapere lo stesso pastry chef, debutterà il prossimo 16 marzo su Food Network (DTT, 33) un nuovo programma che lo vedrà protagonista, ovvero Il dolce mondo di Renato. Otto puntate in tutto costruite come un docu-reality: così come fu per Il Boss delle Torte, il programma vuole seguire le 'giornate tipo' del cake designer, raccontato nel lavoro quotidiano svolto nella sua pasticceria, ovvero la Torteria Gran Caffè di Battipaglia (SA). Facile immaginare che Ardovino accolga in ogni puntata qualche cliente particolarmente esigente che ordini torte sempre più complicate per le proprie feste 'da sogno'. Da qui la progettazione della torta e la sua realizzazione, con l'aiuto dei collaboratori e della famiglia: al suo fianco, infatti, non mancheranno il braccio destro Vincenzo, gli apprendisti Luigi e Francesco e le sorelle Anna e Valeria (del giovane Angelo, che abbiamo conosciuto ai tempi di Torte in corso, invece non c'è traccia). Intanto il parallelo con Cake Boss è sempre più evidente: vedremo come si articolerà il racconto de Il dolce mondo di Renato da lunedì 16 marzo, immaginiamo in prima serata, sul canale 33 del DTT.