Playlist24: su RaiPlay arrivano le pillole tv selezionate dagli utenti della piattaforma RAI

Di Mr. Odo lunedì 24 febbraio 2020

Su RaiPlay da oggi una nuova opzione: PlayList24. Ecco di cosa si tratta.

Da oggi su Raiplay è attiva PlayList24 - La tv in pillole, una nuova opzione che amplia l'offerta sulla piattaforma di streaming della RAI.

PlayList24 altro non è che una selezione in pillole dei contenuti prodotti dai programmi della tv di stato nelle ultime 24 ore: in una striscia visibile nell'homepage sono raccolte delle brevi clip di show, fiction, avvenimenti sportivi, talk, documentari, informazione, inchieste e approfondimenti giornalistici che raccontano la programmazione della giornata.

Le clip sono selezionate dalla RAI in base agli interessi degli utenti di Raiplay tenendo conto della viralità dei contenuti (la quantità e la qualità dei commenti, il numero di visualizzazioni fatte, il numero di like ottenuti ecc.ecc.).

All'interno di PlayList24, inoltre, potrebbero esserci anche clip in anteprima, trailer delle puntate delle fiction di maggior successo, anticipazioni dei programmi più attesi, backstage e interviste ai protagonisti. Non solo: la collection dovrebbe ospitare anche dei fuori programma, dei momenti di comicità involontari e/o degli imprevisti capitati durante le trasmissioni del giorno.

Tra le dodici clip selezionate di oggi (lunedì 24 febbraio) ci sono: le misure del Governo per il Coronavirus (tratto dal Tg2), l'intervento del Premier Conte a Domenica in, quello del medico Roberto Burioni a Che tempo che fa, due interventi sul Coronavirus registrati a Mezz'ora in più, 17 minuti di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa, due approfondimenti de La domenica sportiva, l'incontro tra Mara Venier e Irene Grandi a Domenica In, il Giletti Fake di Quelli che il calcio in compagnia di Bugo e due clip del sabato sera (?!?) tratte da Le parole della settimana (Pif lavapiatti a Londra) e Una storia da cantare (Gino Paoli).

Intendiamoci: PlayList24 non è niente di rivoluzionario, su Mediasetplay ad esempio, esiste da tempo una striscia simile intitolata Daily Mix - Il meglio delle ultime 24 ore, ma per una piattaforma come Raiplay, che punta ad affermarsi in mezzo a tanta concorrenza, ogni aggiunta e miglioramento pensata per l'utente è cosa buona e giusta.

Speriamo che le promesse, aggiornamento costante dei contenuti e contenuti inediti, siano mantenute.