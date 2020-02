Il Commissario Montalbano, Peppino Mazzotta a Blogo: "Luca Zingaretti eccellente anche come regista" (VIDEO)

Di Massimo Galanto martedì 25 febbraio 2020

Guarda la video intervista di Blogo all'attore che interpreta l'ispettore Fazio anche nei due nuovi film di Montalbano, in onda su Rai1 il 9 e il 16 marzo

I nuovi film de Il Commissario Montalbano, in onda su Rai1 in prima serata lunedì 9 (Salvo amato, Livia mia) e lunedì 16 marzo (La rete di protezione), "mescolano commedia pura e il dramma legato ai casi affrontati, casi che prendono a riferimento temi delicati". Lo assicura, intervistato da Blogo, Peppino Mazzotta, che torna a interpretare nella storica fiction di Rai1 l'ispettore Fazio. Tra le novità dei nuovi episodi, la regia di Luca Zingaretti, subentrato in corsa dopo la scomparsa di Alberto Sironi.

Non sarà niente di molto diverso dai film precedenti. Luca Zingaretti ha fatto un lavoro eccellente, di grande rispetto ai codici che Alberto aveva stabilito, ma ci ha messo anche qualcosa di suo, qualcosa della sua sensibilità.

Mazzotta ha ricordati "i tre papà di Montalbano, a cui dobbiamo tutto", Andrea Camilleri, il già citato regista Alberto Sironi, e lo scenografo Luciano Ricceri, mancati nel giro di meno di un anno:

Un legame di 21 anni non è solo professionale, ma va ben oltre. Durante le riprese, sul set, i primi giorni eravamo sotto choc, poco lucidi, poi abbiamo lentamente recuperato lucidità. Difficile spiegare come rapporti che dovrebbero essere solo professionali si trasformano in qualcosa di più. Abbiamo provato il dolore che si prova quando si perdono affetti importanti.

In apertura di post il video integrale dell'intervista all'attore, convinto che Montalbano sia "come i classici che si leggono e si rileggono".