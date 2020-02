Casa Detto Fatto, il tutorial di Raidue in onda anche al sabato dal 7 marzo

Di Paolo Sutera lunedì 24 febbraio 2020

Dal 7 marzo 2020 su Raidue andrà in onda Casa Detto Fatto, programma che come la versione quotidiana di Detto Fatto darà consigli e suggerimento al pubblico e che sarà condotto da Bianca Guaccero

La squadra di Detto Fatto apre le porte dei suoi studi anche il sabato, ma la mattina. E' la novità del factual di Raidue che, dal 7 marzo 2020 andrà in onda anche al sabato, ma alle 11:15, con Casa Detto Fatto. Alla guida sempre Bianca Guaccero che, accompagnata dai tutor della versione regular del programma, proporrà nuovi consigli utili per il weekend.

Una vera e propria casa dedicata ai tutorial che il programma già propone durante la settimana, con tanto di "stanze" dedicate ciascuna ad un argomento. Insieme alla Guaccero, vedremo Carla Gozzi dalla "cabina armadio", per dare consigli su come abbinare al meglio i colori del proprio outfit.

Jonathan Kashanian, invece, si troverà nel "salotto", da dove commenterà i fatti di gossip legati ai vip italiani ed internazionali della settimana. La "camera da letto" vedrà la stessa conduttrice e Giampaolo Gambi protagonisti di alcune gag che intervalleranno i vari tutorial. Immancabile anche la "cucina" dove, nel corso delle puntate, si troveranno i vari chef protagonisti delle puntate settimanali per proporre le ricette tipiche delle loro regioni. Infine, nella "mansarda", Mauro Perfetti proporrà l'oroscopo musicale, una hit parade delle stelle.

Non è la prima volta, però, che Detto Fatto va in onda di sabato: già nel 2015 fu proposto "Detto Fatto sabato", con il meglio delle puntate settimanali. Casa Detto Fatto, però, sarà un programma tutto nuovo, con tanto di scenografia ad hoc: un modo anche per confermare la fiducia nei confronti di un programma che, ad inizio stagione, ha sofferto i continui spostamenti di orario, passando dalle 14:00 alle 14:50, e poi alle 14:30, per alla fine tornare all'orario originale di messa in onda.