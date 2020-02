Grande Fratello Vip 2020, puntata 24 febbraio: televoto annullato e anticipazioni

Di Alberto Graziola lunedì 24 febbraio 2020

Grande Fratello Vip 2020, puntata 24 febbraio: anticipazioni e diretta

Torna questa sera il Grande Fratello Vip 4 su Canale 5 a partire dalle 21,30 circa. Ma non ci sarà nessuna eliminazione poiché il televoto è stato annullato.

Come da comunicato stampa, il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente che ha pronunciato frasi inaccettabili. Nella puntata di #GFVIP di lunedì 24 febbraio, tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.

Con un comunicato ufficiale diffuso anche sui social network il Grande Fratello Vip annuncia un provvedimento per uno dei concorrenti rimasti in gioco nel reality show.

Grande Fratello Vip 2020: il programma

Grande Fratello Vip è un programma di Andrea Palazzo, Fausto Enni e Alfonso Signorini, firmato anche da Raffaele Bleve, Omar Bouriki, Irene Ghergo, Alessio Giaquinto, Federico Lampredi, Giulia La Penna, Marco Mangiarotti, Tommaso Marazza, Francesca Picozza e Alessandro Santucci, prodotto da Leonardo Pasquinelli (Endemol Shine Italy), con la regia a cura di Alessio Pollacci.

Grande Fratello Vip 2020: dove vederlo

La puntata del Grande Fratello Vip 4 andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:35.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play (con l'opzione Restart) dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda nella sezione On Demand.

