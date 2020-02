Riverdale, Skeet Ulrich e Marisol Nichols lasciano la serie

Di Riccardo Cristilli lunedì 24 febbraio 2020

Due genitori lasciano Riverdale: i figli crescono, i genitori spariscono

I genitori all'interno dei teen drama rischiano spesso di avere una vita ridotta rispetto ai figli. Se il focus sono i ragazzi quando questi crescono e vanno al college o lasciano in ogni caso il nido, la funzione dei genitori si riduce e spesso gli attori vengono liberati dai contratti.

Questo è il caso di Skeet Ulrich e Marisol Nichols che hanno annunciato il loro addio a Riverdale: non prenderanno parte alla già annunciata prossima quinta stagione. Non è stato rivelato quello che succederà, quindi non è uno spoiler sui prossimi episodi della quarta stagione di Riverdale che debutterà su Premium Stories e Infinity dal prossimo 11 marzo. Più che altro è una naturale evoluzione delle vicende umane dei personaggi.

"Parte della vita di Riverdale, ma anche delle fasi della crescita, è salutare le persone che fanno parte della tua vita" ha commentato Roberto Aguirre-Sacasa creatore dello show in un comunicato inviato a deadline. "Sono grato a Skeet e Marisol per il loro lavoro negli ultimi quattro anni. [...] Naturalmente possono sempre tornare in Riverdale", ha concluso l'autore sottolineando quindi come le porte siano sempre aperte per i due personaggi.

Ulrich interpreta F.P. Jones il padre di Jughead Jones (Cole Sprouse) mentre Nichols è Hermione Lodge la madre di Veronica (Camila Mendes).

Ulrich ha postato una foto su Instagram commentando come "sia grato per tutto il supporto e l'affetto. Posso lasciare Riverdale ma questi ultimi 4 anni non lasceranno mai il mio cuore". In una dichiarazione ha anche sottolineando i rapporti nati sul set "mi mancherà vedere tutti tutti i giorni [...] Ho deciso che fosse arrivato il momento di provare altre esperienze creative".





Un commento simile è stato fatto anche da Nichols "Ho passato un periodo bellissimo interpretando Hermione Lodge e lavorando con un cast straordinario diventato una famiglia. [...] Non vedo l'ora di iniziare un nuovo capitolo".