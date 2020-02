L'Amica Geniale 2, il quinto e sesto episodio: il segreto di Lila

Di Paolino lunedì 24 febbraio 2020

La vacanza ad Ischia prende una piega strana, con Elena costretta a nascondere un segreto di Lila

Un turbinio di sentimenti, paure e rivelazioni saranno al centro del quinto e sesto episodio de L'Amica Geniale 2, in onda questa sera, 24 febbraio 2020, alle 21:25 su Raiuno. La seconda stagione della serie tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante prosegue nel raccontare la giovinezza di Elena (Margherita Mazzucco) e Lila (Gaia Girace), le cui strade sembrano ormai essere più lontane.

Nel primo episodio, "Il tradimento", quando Pinuccia (Federica Sollazzo), travolta dai sentimenti per Bruno (Francesco Russo), decide di tornare a casa, la vacanza ad Ischia prende una piega differente: Lila si lascia andare alla passione per Nino (Francesco Serpico), davanti ad una Elena sempre più dispiaciuta, al punto da cedere alle avances di Donato Sarratore (Emanuele Valenti).

Le cose, però, si metteranno male quando Michele Solara (Alessio Gallo), arrivato a sorpresa, vede la coppia mano nella mano: la notizia raggiunge presto Stefano (Giovanni Amura), scatenando l'ennesima lite con Lila, sempre più decisa a voler lasciare il marito.

Nel secondo episodio, "La rabbia", dopo l'estate ad Ischia Elena e Lila si vedono sempre di meno: la prima ha deciso di buttarsi totalmente nello studio, in vista dell'ultimo anno di liceo, mentre la seconda ha chiesto ed ottenuto di lasciare la salumeria per andare a lavorare nel negozio di scarpe in centro.

Quando Elena, finalmente, cede alle tentazioni e cerca l'amica, scopre che questa ha continuato ad avere una relazione extraconiugale con Nino proprio nel retro del negozio. Per Elena è un altro duro colpo, che però non le impedisce di raggiungere il suo obiettivo di lasciare il rione, ottenendo un posto alla Normale di Pisa.

