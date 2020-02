Cosa vedere in streaming dal 24 febbraio al 1 marzo, la guida alle novità di Netflix, Now Tv, Infinity

Di Riccardo Cristilli lunedì 24 febbraio 2020

Grey's Anatomy, Station 19, Pets 2, Altered Carbon 2, Four Weddings and a Funeral e tutte le novità della settimana in streaming

Settimana ricca di novità in streaming quella dal 24 febbraio al 1 marzo con diversi film che dal primo giorno del prossimo mese saranno caricati sulla piattaforma di streaming Netflix, tra cui nuovi titoli d'animazione di Myazaki. Restando in tema cinematografico per l'offerta di Infinity Premiere fino al 27 It Capitolo 2 mentre dal 28 sarà disponibile per 7 giorni Shazam. Inoltre per un anno nella sezione 4K HDR sarà possibile accedere a Doctor Sleep su Infinity.

Una settimana ricca anche di novità seriali con rilascio settimanale come Better Call Saul 5 su Netflix, i nuovi episodi di The Walking Dead su Now Tv, i ritorni di Station 19 e Grey's Anatomy dal 24 febbraio. Dal 25 febbraio su Rai Play in esclusiva la serie Passeggeri Notturni tratta dai racconti di Gianrico Carofiglio. Molto interessante l'aggiunta di StarzPlay del 27 febbraio, la commedia romantica Four Weddings and a Funeral ispirata al film anni '90.





Le novità in streaming di lunedì 24 febbraio



Pets 2 - Vita da Animali - Film - Now Tv

Il terrier Max (doppiato da Alessandro Cattelan) è alle prese con alcuni cambiamenti della sua vita che gli procureranno ansia e preoccupazioni. La vita degli animali è sempre più complicata.

Better Call Saul - quinta stagione episodi settimanali - Netflix

Torna il prequel di Breaking Bad in contemporanea con la trasmissione USA su AMC

Grey's Anatomy - seconda parte stagione 16 - Now Tv (episodi settimanali in modalità catch-up)

Riparte la serie medical più longeva con un crossover con il suo spinoff

Station 19 - terza stagione - Now Tv (episodi settimanali in modalità catch-up)

Krista Vernoff showrunner di Grey's Anatomy ha preso in mano la guida anche di questo show aumentandone i rapporti

The Walking Dead - decima stagione seconda parte - Now Tv (episodi settimanali in modalità catch-up)

In contemporanea con AMC torna la serie ambientata in un mondo stravolto dagli zombie

Hawaii Five-0 - nona stagione seconda parte - Rai Play (3 episodi a settimana on demand per 7 giorni)

Lethal Weapon - terza stagione - Infinity



Le novità in streaming di martedì 25 febbraio



This is Us - quarta stagione seconda parte - Now Tv (episodi settimanali in modalità catch-up)

Torna il racconto emozionante della famiglia Pearson tra passato, presente e futuro

Troppa Grazia - Film - Now Tv

Film di Gianni Zanasi con Alba Rohrwacher

Si Muore tutti democristiani - Film - Netflix

Il film del gruppo di comici de Il Terzo Segreto di Satira

Pete Davidson: Alive from New York - stand up - Netflix

Passeggeri Notturni - serie - RaiPlay

Enrico è un dj radiofonico che intrattiene il suo pubblico raccogliendo le storie di chi telefona in diretta. La sua vita è divisa tra Bari, dove abita, e Milano, dove vive sua figlia Matilde. E proprio tornando dalla città lombarda, su un treno notturno, incontra Valeria, una donna affascinante che nasconde un mistero. La serie è tratta dai racconti "Passeggeri notturni" e "Non esiste saggezza" di Gianrico Carofiglio.



Le novità in streaming di mercoledì 26 febbraio



La rivincita delle sfigate - Film - Now Tv

Amy e Molly, ossessionate dai risultati scolastici, giungono alla viglia del diploma con la sensazione di aver sprecato la propria adolescenza. Per recuperare, le ragazze decidono di stipare quattro anni di divertimenti mancati in una sola notte.

I Am Not Okay with This - prima stagione - Netflix

Un'adolescente inglese scopre di avere un potere e deve affrontare i diversi cambiamenti della sua vita. Dai prodottori di Stranger Things e dal regista di The End of The F***Ing Words

Aguzzini in casa: la vicenda del piccolo Gabriel Fernandez - docu serie true crime - Netlfix



Le novità in streaming di giovedì 27 febbraio



Altered Carbon - seconda stagione Netflix

Four Weddings and a Funeral - miniserie - StarzPlay

Mindy Kaling realizza una commedia romantica divertente ed emozionante ispirata al film anni '90

Mewtwo Colpisce ancora - L'evoluzione - film animato - Netflix

Followers - prima stagione - Netflix

Serie giapponese, un'aspirante attrice diventa famosa con un semplice post Instagram

27 - Doctor Sleep - film 4K HDR Infinity

Sequel di Shining



Le novità in streaming di venerdì 28 e sabato 29 febbraio



28 - Irrefrenabili - prima stagione - Netflix

Tre amiche in un viaggio on the road complicato dall'arrivo di una quarta persona

28 - Toy Boy - prima stagione - Netflix

Uno spogliarellista uscito di prigione vuole far arrestare chi lo ha incastrato per omicidio

28 - Strega per sempre - seconda stagione - Netflix

28 - Queen Sono - prima stagione - Netflix

Una spia sudafricana finisce nel mezzo di una rete losca tra affari e politica

28 - The Good Place - terza stagione- Netflix

28 - Formula 1 Drive to Survive - docuserie - Netflix

Il racconto della Formula 1 tra dietro le quinte e vite dei piloti

28 - Raccontami di un giorno perfetto - film - Netflix

La storia di due adolescenti con varie problematiche personali e un viaggio in Indiana che li farà avvicinare

28 - La trincea è infinita - Film - Netflix

28 - Hotel Transylvania film Netlfix

28 - Geo Storm Infinity

29 - Il funerale è servito Film Netlfix



Le novità in streaming di domenica 1 marzo



Riverdale - terza stagione - Netflix

Pasolini - film - Netflix

Lock & Stock - Pazzi scatenati - film - Netflix

Cemento armato - Film - Netflix

Le bizzarre avventure di Jojo - film animazione - Netlfix

Giovani pazzi e svitati - film - Netflix

La storia infinita - film - Netflix

Passione Sinistra - Netflix

La città incantata/La principessa Mononoke - inserimento di nuovi film di Myazaki - Netflix



Un giorno di ordinaria follia - film - Netflix

Sull'orlo del successo: ristoranti con vista - show - Netflix

L'incredibile storia di Winter il Delfino 2- film - Netflix

SDF Street Dance Fighters - Film - Netflix

Suspiria - film - Netflix

La sedia della felicità - film - Netflix

Pelham 123 - film - Netflix

Gormiti - seconda stagione - Netflix

Love Story - film - Netflix

Blindspot - quarta stagione - Infinity



N.B.: questa guida non è esaustiva del panorama presente in streaming, vi invitiamo sempre a consultare i cataloghi dei rispettivi operatori; il live streaming della tv è ormai diffuso tra tutti i canali su RaiPlay, MediasetPlay, DPlay, Paramountnetwork.it, gli show hanno sempre una sezione dedicata per rivedere le puntate on demand e trovare delle clip dei diversi momenti, gli episodi delle serie tv sono disponibili per 7 giorni su RaiPlay, per 28 giorni su Infinity/NowTv per le nuove serie di Premium e Sky; un catalogo di serie tv e film è presente su RaiPlay e MediasetPlay gratuitamente; Infinity, Amazon Prime, Netflix, TIMVision, NowTv, AppleTv+, StarzPlay sono piattaforme che prevedono un abbonamento.