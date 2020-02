Che tempo che fa, anticipazioni puntata 23 febbraio 2020: emergenza Coronavirus, tra gli ospiti Panariello e Pinguini tattici nucleari

Di Marco Salaris domenica 23 febbraio 2020

Le anticipazioni della puntata in onda domenica 23 febbraio 2020.

Che Tempo Che Fa è il programma condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck in onda tutte le domeniche alle 21:00 su Rai 2, preceduto come sempre nella fascia 19:40/20:25 da Che tempo che farà, con Mago Forest, Ale e Franz e l’inviato speciale Gigi Marzullo.



Che Tempo che Fa, gli ospiti di domenica 23 febbraio 2020

In primo piano il Coronavirus e l'emergenza che nelle ultime ore si è fatta sempre più imponente, Fabio Fazio accoglierà nel suo studio il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il virologo Roberto Burioni per dati e aggiornamenti con collegamenti con le zone interessate dal contagio.

Massimo Moratti, presidente di Saras ed ex presidente e proprietario dell’Inter, che ha guidato per 18 anni. L'attore comico e conduttore Giorgio Panariello, Elio Germano, protagonista del nuovo film di Giorgio Diritti, “Volevo nascondermi”, in cui interpreta Antonio Ligabue; in studio con lui lo storico dell’arte e critico Flavio Caroli

Per la musica i Pinguini Tattici Nucleari,dall'ultimo Festival di Sanremo, dove è arrivata terza col brano Ringo Starr.

Il sindacalista italo-ivoriano dell’USB Aboubakar Soumahoro, da anni impegnato nella lotta per i diritti dei braccianti e dallo scorso 11 febbraio in marcia con “Il cammino dei bisogni”

La conduttrice televisiva e radiofonica Aurora Ramazzotti ed infine la modella di origine senegalese Maty Fall Diba, protagonista della copertina di Vogue Italia.



Che Tempo che Fa - Il tavolo, gli ospiti

Al Tavolo ritroviamo Nino Frassica e Gigi Marzullo e il Mago Forest. Stefano De Martino e il ritorno di Aurora Ramazzotti.



Che Tempo Che Fa 2019, il format

Il programma, in onda ogni domenica su Rai 2, Rai 2 HD (DTT, 502) e RaiPlay alle 19.40 e poi dalle 21.00, è realizzato da Rai2 in collaborazione con l’OFFicina e va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani.

Che Tempo che Fa è scritto da Gianluca Brullo, Fabio Fazio, Walter Fontana, Arnaldo Greco, Veronica Oliva e Piero Guerrera, con la consulenza di Stefano Faure, Giacomo Freri, Giacomo Papi e Antonietta Zaccaro.

La scenografia è di Marco Calzavara. L'hashtag ufficiale è #CTCF.