Family Food Fight dal 12 marzo su SkyUno: i promo in anteprima e tutto ciò che devi sapere

Di Mr. Odo domenica 23 febbraio 2020

Family Food Fight: la prima edizione dal 12 marzo su SkyUno. Tutto ciò che devi sapere.

Torniamo ad occuparci di Family Food Fight, il nuovo cooking show prodotto da EndemolShine Italy, che andrà in onda, notizia di questa settimana da giovedì 12 marzo 2020, prendendo il posto lasciato libero da MasterChef che finirà la nona edizione sette giorni prima.

TvBlog è in grado di mostrarvi in anteprima i tre promo del programma. Prima, però, riassumiamo tutte le informazioni che abbiamo del programma.



Family Food Fight format

Il ogni puntata del programma si sfidano ai fornelli sei famiglie (composte da 4 componenti, come nella prima edizione della versione australiana) appassionate delle rispettive abitudini culinarie regionali, che vengono valutate in base alle ricette tipiche della propria cucina, spesso tramandate nel corso del tempo, di generazione in generazione.

Le famiglie in gara si misureranno su tre prove il cui obiettivo è testare la capacità dei concorrenti di esprimere la loro passione per la cucina sia all'interno della loro comfort zone, sia confrontandosi con imprevisti sempre diversi.

Al termine di ogni puntata una famiglia vince, le altre si salvano e una viene eliminata. C'è anche la possibilità che non ci siano eliminazioni. Nell'ultima puntata la famiglia che vince si aggiudica il montepremi.



Family Food Fight giudici

Come vi avevamo già anticipato a ottobre i tre giudici che valuteranno i piatti e i comportamenti delle famglie saranno Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Lidea Bastianich.



Family Food Fight vincitore

La famiglia vincitrice si porta a casa, oltre al simbolico titolo di Campioni d'Italia di Family Food Fight, 100.000 euro di premio finale.



Family Food Fight peculiarità

Tra gli aspetti identificativi di Family Food Fight c'è il modo dei giudici di rapportarsi con le famiglie: potranno relazionarsi con i singoli membri o gli interi nuclei familiari di persona, oppure valutarli a distanza attraverso un monitor così da carpire curiosità, pregi e difetti di ognuno di loro.



Family Food Fight in tv

Il programma terrà compagnia il pubblico di SkyUno dal 12 marzo per sei giovedì alle 21.15. In alternativa le puntate saranno disponibili on demand su Sky Go e in streaming su Now Tv.



Family Food Fight promo