C'è posta per te: anticipazioni sesta puntata del 22 febbraio 2020

Di Marco Salaris sabato 22 febbraio 2020

Le anticipazioni e gli ospiti del sesto appuntamento di C'è posta per te.

C'è posta per te è un people show condotto da Maria De Filippi che va in onda ogni sabato, in prima serata, su Canale 5 a partire dalle ore 21:20.



C'è posta per te: anticipazioni e ospiti della sesta puntata

Questa sera, 22 febbraio 2020, andrà in onda la sesta puntata della 23esima edizione di C'è posta per te.

All'interno dell'appuntamento le storie coinvolgenti saranno come sempre i punti cardinali. Dai rapporti da recuperare agli amori interrotti e forse mai ritrovati, ma non solo. Due le sorprese con ospiti d'eccezione, uno proveniente dal mondo della musica e dello spettacolo, l'altro dal pallone: sono lo showman Massimo Ranieri (recentemente ospitato anche al Festival di Sanremo) e il campione Francesco Totti.

C'è posta per te è un programma ideato da Maria De Filippi e da Alberto Silvestri, prodotto da Fascino P.G.T. per Mediaset, con la regia a cura di Paolo Pietrangeli.



C'è posta per te: dove vederlo

va in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle ore 21:20.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play.

La puntata intera e altri contenuti riguardanti il programma sono disponibili sul sito Witty Tv.



C'è posta per te: Second Screen

Il sito ufficiale della conduttrice di C'è posta per te, Maria De Filippi, ha una sezione completamente dedicata al programma di Canale 5.

C'è una sezione apposita dedicata al programma anche sul sito ufficiale di Mediaset Play e sul sito Witty Tv.

Su Facebook, invece, la pagina ufficiale è C'è posta per te.

Su Twitter, l'account ufficiale del programma è il seguente: @cepostaperteoff. L'hashtag ufficiale con il quale sarà possibile commentare la puntata è #cepostaperte.

C'è posta per te ha un profilo ufficiale anche su Instagram.