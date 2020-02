Una storia da cantare, la seconda puntata è tutta per Mina

Di Giorgia Iovane sabato 22 febbraio 2020

Una Storia da Cantare 2020, seconda puntata: si festeggiano gli 80 anni di Mina.

Mina è la protagonista di Una Storia da Cantare, la cui seconda puntata va in onda questa sera, sabato 22 febbraio 2020, in prima serata su Rai 1. Dopo una 'rassegna rapida' (e piuttosto confusa) sui Cantautori a Sanremo, i conduttori Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, insieme agli autori Assante & Co., celebrano gli 80 anni della Tigre di Cremona, o meglio della voce più iconica della storia della canzone italiana. Un omaggio che ripercorre la sua carriera attraverso le canzoni più rappresentative di una stagione musicale che abbraccia gli ultimi 60 anni di cultura pop e che vede una lunga lista di ospiti.



Una Storia da Cantare, Cantautori a Sanremo: anticipazioni e ospiti seconda puntata

Gli interpreti della puntata sono Tosca, Stefano Bollani, Lucia Ocone, Gino Paoli e Danilo Rea, Francesco Renga, Nina Zilli, Simona Molinari, Le Vibrazioni, Irene Grandi, Marco Masini, Nicky Nicolai, Fausto Leali, Arisa e Federico Poggipollini, Mauro Coruzzi, Chiara Galiazzo, Mietta e Mondo Marcio. Previsto anche un collegamento con gli studi di registrazione di Mina a Lugano per chiacchierare con il figlio, Massimiliano Pani.



Una storia da cantare 2020, il format

Quattro puntate per quattro sabato sera. Sabato 22 febbraio puntata dedicata a Mina per i suoi 80 anni, il 29 febbraio il previsto omaggio a Pino Daniele, Enzo Jannacci e Rino Gaetano dovrebbe essere sostituito da uno speciale su Celentano, facendo così slittare i contenuti della terza alla quarta puntata.

Una storia da cantare è un programma scritto da Ernesto Assante, Gino Castaldo, Matteo Catalano, Alberto Di Risio, Angela Fortunato, Duccio Forzano, Pietro Galeotti ed Enrico Ruggeri, con la regia di Duccio Forzano.



Una storia da cantare 2020, come seguirlo in diretta tv e in live streaming

Il programma va in onda in diretta dall'Auditorium del Centro di Produzione Rai di Napoli da sabato 15 febbraio a sabato 7 marzo. L'inizio è fissato alle 21.25 e va in onda su Rai 1 e Rai 1 HD (DTT, 501) oltre a essere diffuso in live streaming su RaiPlay, dove poi sarà disponibile on demand.



Una storia da cantare 2020, second screen

L'hashtag ufficiale è #unastoriadacantare.